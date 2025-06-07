"Діти війни": "Міс" Суббота вдруге стала мамою і показала немовля в укритті
"Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота вдруге стала мамою та показалася зі своєю новонародженою донечкою у бомбосховищі під час масованої атаки по Україні 6 червня.
Світлинами вона поділилася в Instagram.
Анастасія народила другу донечку 4 червня, дівчинку назвали Софією.
"Тепер я офіційно мама двох. Ласкаво просимо до нашого світу, наша крихітка Софія", - написала Настя.
Пізніше Суббота показала фото з укриття, де вона з донькою ховалися від нічної атаки РФ.
"Тобі тільки 2 дні, доню. А ти вже в сховищі ховаєшся від масованої атаки країни агресора… Діти війни. Дякуємо силам ППО!" - додала вона.
Як відомо, у Анастасії Субботи є старша донька - 3-річна Єлизавета. Про батька дівчинки мало що відомо, адже Настя приховувала своє особисте життя від шанувальників.
Проте нещодавно вона заявила, що 6 років потерпала від домашнього насильства та показала фото побоїв.
Також вона називала, які перші тривожні сигнали побачила у свого колишнього коханого.
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