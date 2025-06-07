"Діти війни": "Міс" Суббота вдруге стала мамою і показала немовля в укритті

Юлія Леськова - 7 червня, 09:27
Анастасія Суббота позує для фото
Фото nevarosh

"Міс Україна Всесвіт"-2019 Анастасія Суббота вдруге стала мамою та показалася зі своєю новонародженою донечкою у бомбосховищі під час масованої атаки по Україні 6 червня. 

Світлинами вона поділилася в Instagram.

Анастасія народила другу донечку 4 червня, дівчинку назвали Софією.


"Тепер я офіційно мама двох. Ласкаво просимо до нашого світу, наша крихітка Софія", - написала Настя.

Новонароджена донька Насті Субботи

Настя показала перше фото донечки

Пізніше Суббота показала фото з укриття, де вона з донькою ховалися від нічної атаки РФ.

"Тобі тільки 2 дні, доню. А ти вже в сховищі ховаєшся від масованої атаки країни агресора… Діти війни.  Дякуємо силам ППО!" - додала вона. 

Настя Суббота показалася в укритті

Настя разом з іншими мамами ховалася в укритті від вибухів

Як відомо, у Анастасії Субботи є старша донька - 3-річна Єлизавета. Про батька дівчинки мало що відомо, адже Настя приховувала своє особисте життя від шанувальників. 

Проте нещодавно вона заявила, що 6 років потерпала від домашнього насильства та показала фото побоїв

Також вона називала, які перші тривожні сигнали побачила у свого колишнього коханого. 

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