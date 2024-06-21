СПЕЦПРОЄКТ "M-LIFE"

Віденська кава, тисячолітній дуб, уранові шахти та місто-фенікс. Незвичні місця козацької історії, де варто побувати

Спецпроєкт
21 червня 2024
Восени 2023 року Державне агентство розвитку туризму оприлюднило дані дослідження, згідно з якими 45,3% опитуваних після 24 лютого 2024 року мандрували Україною з туристичною метою. Причому 28,4% з них обрали саме подорожі до історичних пам’яток і екскурсії музеями.
ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" у спецроєкті M-LIFE пропонує відвідати важливі та неочевидні місця України, які доводять, що козацька історія виходить далеко за межі легендарної Запорізької Січі.

Жовті Води

У 1648 році біля урочища Жовті води на правому березі Дніпра неподалік сучасного Кременчука військо Богдана Хмельницького здобуло першу перемогу у Визвольній війни. Козаки розгромили вояк Речі Посполитої, розвернувши історію у бік української незалежності.
В кількох десятках кілометрах від місця тієї битви знаходиться місто Жовті Води. Його герб зі схрещеними шаблями та символом атома натякає локальному туристу – треба їхати.
За часів СРСР Жовті Води було режимним населеним пунктом, де видобували уранову руду, виготовляли прилади для атомних підводних човнів і радіолокаційних станцій.
Величезний кратер на жовтоводських копальнях – головна інстаграмна локація містечка, яке називають "урановою столицею" України. Але разом з постіндустріальною естетикой тут є сучасні кав’ярні, затишні вулички та сквери.

Кульчиці-Самбір

Історією козацтва можна пройнятися, попиваючи віденську каву на Львівщині – за тисячу кілометрів від Запорізької Січі.
Село Кульчиці – батьківщина одразу трьох козацьких гетьманів: Марка Жмайла, Павла Бута та легендарного Петра Конашевича-Сагайдачного, який брав Константинополь.
В місцевому музеї вам розкажуть не тільки про Сагайдачного, але і про Юрія-Франца Кульчицького – ще одного вихідця з села. Шляхтича, розвідника та підприємця Кульчицького вважають автором віденської кави. На будинку в столиці Австрії, в якому в 17 столітті він відкрив одну з перших кав’ярень міста, збереглась бронзова статуя Кульчицького.
І Кульчицький, і Сагайдачний отримали початкову освіту в сусідньому Самборі, якому майже 800 років. Самбір – одне з найбільш недооцінених туристами міст Львівщини. Тут є чимало цікавого: рештки замку, ратуша, костели, монастири, кам’яниці 17 cтоліття, а також будинок, де народився легендарний український театрал Лесь Курбас.

 Холодний Яр

На так званій "Золотій підкові Черкащини", туристичному маршруті, куди входять відомі гетьманські столиці Чигирин і Канів, є місце, куди треба обов’язково доїхати – урочище Холодний Яр.
Реликтовий ліс площею 7000 гектар з пагорбами та крутими балками протягом століть був ідеальним місцем, де ховалися всілякі відчайдухи. Сьогодні воно дає можливість відчути себе у передгір’ї Карпат, не виїжджаючи з центральної частини України.
У 18 сторіччі з Холодного Яра почалась "Коліївщина" – повстання проти польської шляхти, про яку Тарас Шевченко писав у "Гайдамаках" та у вірші "Холодний Яр".
Одним із ватажків повстанців був отаман Максим Залізняк. На його честь названо одне з найстаріших та найвеличніших дерев України – тисячолітній "дуб Залізняка" висотою до 30 метрів та обхватом стовбура майже 9 метрів.
Дуб знаходиться в декількох кілометрах від стародавнього мотронинського монастиря, який довгий час був під заступництвом українського козацтва.

Седнів

Крихітний Седнів, що височіє над річкою Снов за 25 кілометрів від Чернігова, поєднує рідкісні краєвиди з пам’ятками історії національного значення. 
Найпопулярніша локація – дерев’яна Георгіївська церква, що стоїть на місці стародавнього городища. Вона стала відома далеко за межами України завдяки зйомкам в ній фільму "Вій" 1967 року.
В Седневі є ще один унікальний храм в стилі козацького бароко – Воскресенський, збудований наприкінці 17 століття. Місцеві гіди називають його храмом-фортецею, бо він має товсті стіни та велике підземелля. З приходом більшовиків в першій чверті 20 століття з його склепів вилучили та знищили 44 мумії, серед яких, можливо, були тіла представників впливового козацького роду Лизогубів, які розбудували Седнів.
Поруч із Воскресенським собором ще одна визначна будівля – "кам’яниця Лизогубів" кінця 17 століття, найстаріша мурована житлова будівля Лівобережної України.

Батурин

В 150 кілометрах від Чернігова на березі річки Сейм знаходиться сакральне для українців місце – Батурин.
На початку 18 століття московське військо спалило вщент Батурин та вбило більшість його мешканців за те що гетьман Іван Мазепа не захотів бути васалом Петра Першого. Але з набуттям незалежності України Батурин відродився з попелу.
Сьогодні тут знаходиться національний заповідник "Гетьманська столиця". Її головні пам’ятки: цитадель із скарбницею, гетьманським палацом та Воскресенською церквою; Кочубеївський парк із садибою генерального судді; археологічний музей та палац Кирила Розумовського.
Батурин є наочним прикладом того, що навіть після справжньої катастрофи залишається шанс на відродження та майбутнє. Особливо якщо не забувати про козацький характер.
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Футболки та худі кольору хакі. Тактичні сорочки та флісові кофти. Штани M-Tac та камуфляжні кросівки Saucony.  “Дуже дивно, коли війна, а ти в костюмі” – так у лютому 2023 року в інтерв'ю BBC пояснив свій новий образ Володимир Зеленський.
Зовнішній вигляд президента із завзяттям обговорювали світові ЗМІ та українські експерти. Але не помітили дещо парадоксальне: ззовні миролюбиві західні лідери не гребують речами, запозиченими фешн-індустрією з гардеробу військових. Причому такими, що про їхнє мілітарі-минуле здогадуються не всі.

Авіатори

20 лютого 2023 року в Київ неочікувано завітав президент США Джо Байден. В той історичний день бомбардувати столицю України росіяни не наважились. Єдине, що загрожувало Байдену – сліпуче лютневе сонце, від якого він рятувався за допомогою окулярів-крапель або “авіаторів”.
Історія порятунку очей Байдена від сонця під час неанонсованого візиту в столицю України бере початок в першій половині XX століття з розвитком військової авіації. У 1929 році полковник Джон А. Макріді звернувся до виробника медичного обладнання Bausch&Lomb із запитом: розробити окуляри, які б покращили роботу пілотів.
Президент США носить лише авіатори 
Фото Getty Images
Великі, краплеподібні, світловідбиваючі та сонцезахисні. Злегка опуклі лінзи, тонка оправа, пластикові тримачі для носа – після багатьох вдосконалень Bausch&Lomb представили Ray-Ban Aviator, створивший цивільний підрозділ Ray-Ban. Який зрештою перетворився на бренд та окрему компанію.
Стиль, відвага та потяг до пригод – ось про що кажуть “авіатори”, що їх тепер випускають чимало світових брендів.

Тренч

З приходом весни французький лідер Еммануель Макрон вразив світ несподівано хороброю риторикою щодо Кремля та бойовитими світлинами під час тренування з боксу.
Що саме стало причиною метаморфоз Макрона - достеменно не відомо. Можливо, розігралися гормони під впливом дружини Бріджит Макрон?
Завжди елегантна, 70-річна Бріджит, здавалось б, далека від мілітарної тематики. Але про зворотнє кажуть тренчі, в яких її неодноразово ловили камери.
Перша леді Франції полюбляє тренчі 
Фото AFP via Getty Images
Тренчі або тренчкоти, що заполонили вулиці українських міст завдяки жінкам з пристрастю до кольору беж – втілення практичності та комфорту навіть у польових умовах.
В часи Першої Світової “тренчкотами” (англ. tranch coat – “траншейне пальто”) піхотинці на передовій назвали модернізовані військові плащі. В їх початковий дизайн багато вклався Томас Барберрі – поставщик одягу для Британської армії та праотець люксового бренду Burberry.
Якщо слідом за ковдрою вночі твоя кохана вранці тягне на себе ще й тренчкот, не забувай, для кого насправді був створений цей завжди актуальний одяг.

Бомбер

Якщо і є щось спільне між мешканцями Білого дому, представниками субкультур, спортсменами, мільярдерами та хлопцями з Троєщини, то це точно “бомбер”.
Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Ілон Маск, Каньє Вест – всі люблять легкі короткі куртки з манжетами на комірі, рукавах і нижній частині.
Експрезидента США Обаму можна частенько побачити у бомберах 
Фото Getty Images
З появою армійської авіації понад ста років тому кабіни літаків нагадували коляску триколісного мотоцикла “Дніпро”. Тож для пілотів розробили шкіряні “льотні куртки” (англ. flight jacket), які мали зігрівати та не сковувати рухи.
Загартовані у повітряних битвах Першої та Другої світових воєн флайтджекети трансформувались в повсякденні куртки з різними варіаціями фасона. В тому числі бомбери та легендарні шкіряні куртки-косухи.
В минулому столітті бомбери зробили модними скінхеди, скейтери, репери та вуличний спорт. Естафету підхопили мільярдери, президенти.
Сьогодні настала твоя черга.

Кардиган

У 1854 році бригада легкої кавалерії під керівництвом Джеймса Бруденелла, 7-го лорда Кардігана, програла битву поблизу Балаклії. Але гіркоту поразки пом’якшив в’язаний вовняний жилет, який британські офіцери носили під військовим одягом.
Зрештою Кримська війна закінчилась капітуляцією Російської імперії. А Джеймсу Бруденеллу почали приписувати винахід військової кофти – кардигану.
Спершу ця назва стосувалася в’язаних жилетів без рукавів. Потім – кофти з рукавами, на ґудзиках, без коміра та з глибоким вирізом. В одній з таких лідер гурту Nirvana Курт Кобейн зіграв легендарний концерт MTV Unplugged in New York. В 2019 році кардиган Кобейна продали на аукціоні за $334 000.
Легендарний кардиган Курта Кобейна
Фото Getty Images
Сьогодні кардиганами називають кофти в різних модельних варіаціях.

Дезерти

Щоб бути не гірше за принца Вільяма, не обов’язково мати монаршу кров. Достатньо мати в гардеробі дезерти (англ. desert boots – “пустельні черевики”).
Це зручне взуття – зазвичай із замші, на тонкій підошві, із закругленим носом, короткою шнурівкою та висотою по щиколотку – стало атрибутом повсякденного життя завдяки британським солдатам.
Принца Вільяма іноді можна помітити у дезертах  
Фото Instagram
Під час військових кампаній Другої світової в пустелях Лівії, Туніса та Єгипта піхотинці замовляли на ринках Каїра взуття, що на противагу армійським чоботам ідеально підходило для місцевого клімату. Його носили, коли не брали участь у боях.
Після війни цю історію закрепила у масовій свідомості та в моді взуттєва компания C.&J. Сlark. Натан Кларк, піхотинець та один з членів сімейства Кларків, повернувся з фронту, натхнений побаченим.
На ярмарку взуття в Чикаго в 1949 році компанія представили свої Desert Boot Clarks. Після розповіді в журналі Esquire їх популярність пішла вгору.
Ти теж можеш бути на вершині.
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