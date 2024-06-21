Віденська кава, тисячолітній дуб, уранові шахти та місто-фенікс. Незвичні місця козацької історії, де варто побувати

ТаблоID спільно з мужнім брендом "Козацька Рада" у спецроєкті M-LIFE пропонує відвідати важливі та неочевидні місця України, які доводять, що козацька історія виходить далеко за межі легендарної Запорізької Січі.

Жовті Води У 1648 році біля урочища Жовті води на правому березі Дніпра неподалік сучасного Кременчука військо Богдана Хмельницького здобуло першу перемогу у Визвольній війни. Козаки розгромили вояк Речі Посполитої, розвернувши історію у бік української незалежності. В кількох десятках кілометрах від місця тієї битви знаходиться місто Жовті Води . Його герб зі схрещеними шаблями та символом атома натякає локальному туристу – треба їхати. За часів СРСР Жовті Води було режимним населеним пунктом, де видобували уранову руду, виготовляли прилади для атомних підводних човнів і радіолокаційних станцій. Величезний кратер на жовтоводських копальнях – головна інстаграмна локація містечка, яке називають "урановою столицею" України. Але разом з постіндустріальною естетикой тут є сучасні кав’ярні, затишні вулички та сквери.

Кульчиці-Самбір Історією козацтва можна пройнятися, попиваючи віденську каву на Львівщині – за тисячу кілометрів від Запорізької Січі. Село Кульчиці – батьківщина одразу трьох козацьких гетьманів: Марка Жмайла, Павла Бута та легендарного Петра Конашевича-Сагайдачного , який брав Константинополь. В місцевому музеї вам розкажуть не тільки про Сагайдачного, але і про Юрія-Франца Кульчицького – ще одного вихідця з села. Шляхтича, розвідника та підприємця Кульчицького вважають автором віденської кави. На будинку в столиці Австрії, в якому в 17 столітті він відкрив одну з перших кав’ярень міста, збереглась бронзова статуя Кульчицького. І Кульчицький, і Сагайдачний отримали початкову освіту в сусідньому Самборі, якому майже 800 років. Самбір – одне з найбільш недооцінених туристами міст Львівщини. Тут є чимало цікавого: рештки замку, ратуша, костели, монастири, кам’яниці 17 cтоліття, а також будинок, де народився легендарний український театрал Лесь Курбас.

Холодний Яр На так званій "Золотій підкові Черкащини", туристичному маршруті, куди входять відомі гетьманські столиці Чигирин і Канів, є місце, куди треба обов’язково доїхати – урочище Холодний Яр Реликтовий ліс площею 7000 гектар з пагорбами та крутими балками протягом століть був ідеальним місцем, де ховалися всілякі відчайдухи. Сьогодні воно дає можливість відчути себе у передгір’ї Карпат, не виїжджаючи з центральної частини України. У 18 сторіччі з Холодного Яра почалась "Коліївщина" – повстання проти польської шляхти, про яку Тарас Шевченко писав у "Гайдамаках" та у вірші "Холодний Яр". Одним із ватажків повстанців був отаман Максим Залізняк. На його честь названо одне з найстаріших та найвеличніших дерев України – тисячолітній "дуб Залізняка" висотою до 30 метрів та обхватом стовбура майже 9 метрів. Дуб знаходиться в декількох кілометрах від стародавнього мотронинського монастиря, який довгий час був під заступництвом українського козацтва.

Седнів Крихітний Седнів , що височіє над річкою Снов за 25 кілометрів від Чернігова, поєднує рідкісні краєвиди з пам’ятками історії національного значення. Найпопулярніша локація – дерев’яна Георгіївська церква, що стоїть на місці стародавнього городища. Вона стала відома далеко за межами України завдяки зйомкам в ній фільму "Вій" 1967 року. В Седневі є ще один унікальний храм в стилі козацького бароко – Воскресенський, збудований наприкінці 17 століття. Місцеві гіди називають його храмом-фортецею, бо він має товсті стіни та велике підземелля. З приходом більшовиків в першій чверті 20 століття з його склепів вилучили та знищили 44 мумії, серед яких, можливо, були тіла представників впливового козацького роду Лизогубів, які розбудували Седнів. Поруч із Воскресенським собором ще одна визначна будівля – "кам’яниця Лизогубів" кінця 17 століття, найстаріша мурована житлова будівля Лівобережної України.