Пірсинг та новий колір волосся: Мішина похвалилася модним перевтіленням 11-річного сина. ФОТО

Акторка Ксенія Мішина у соцмережах здивувала кардинальною зміною образу свого 11-річного сина.

Мішина показала хлопця з оновленою зачіскою. Тепер Платон має платиновий колір волосся та коротку стрижку.

"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", - написала акторка під відео.

На відео вона з сином сидить у машині, на тлі грає трек американського репера Eminem, а Платон йому підспівує.

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Також хлопчику трішки збрили брову

"Вже текст вчу", - каже хлопець, коли зіркова мама переводить камеру на нього.

У своїх сторіс Ксенія розповіла, скільки тривало фарбування.

"Весь процес фарбування зайняв 4 години... два рази фарбувалися, бо син вже був тонований на проєкті, тож виходити з темного кольору було складнувато", - розповіла Мішина.

Вочевидь, Мішина прогресивна мама, яка підтримує сина у всьому

Мішина додала, що в захваті від нового образу Платона.

До речі, це не єдина зміна у зовнішності хлопця. Зі слів акторки, вони прокололи йому вухо.

"Ми колись проколювали вуха, але через час він вийняв сережку. Вчора знову захотів — прокололи. І яз ним теж. Тепер у мене додалася друга сережка у вусі", - написала зірка.

Нагадаємо, нещодавно інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, що без проблем знайомить Платона зі своїми кавалерами.



