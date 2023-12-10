Пірсинг та новий колір волосся: Мішина похвалилася модним перевтіленням 11-річного сина. ФОТО
Акторка Ксенія Мішина у соцмережах здивувала кардинальною зміною образу свого 11-річного сина.
Мішина показала хлопця з оновленою зачіскою. Тепер Платон має платиновий колір волосся та коротку стрижку.
"Коли тепер в тебе є свій власний Eminem", - написала акторка під відео.
На відео вона з сином сидить у машині, на тлі грає трек американського репера Eminem, а Платон йому підспівує.
"Вже текст вчу", - каже хлопець, коли зіркова мама переводить камеру на нього.
У своїх сторіс Ксенія розповіла, скільки тривало фарбування.
"Весь процес фарбування зайняв 4 години... два рази фарбувалися, бо син вже був тонований на проєкті, тож виходити з темного кольору було складнувато", - розповіла Мішина.
Мішина додала, що в захваті від нового образу Платона.
До речі, це не єдина зміна у зовнішності хлопця. Зі слів акторки, вони прокололи йому вухо.
"Ми колись проколювали вуха, але через час він вийняв сережку. Вчора знову захотів — прокололи. І яз ним теж. Тепер у мене додалася друга сережка у вусі", - написала зірка.
Нагадаємо, нещодавно інтерв'ю Ксенія Мішина розповіла, що без проблем знайомить Платона зі своїми кавалерами.