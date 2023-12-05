Американська модель з монобровою епатувала хідник British Fashion Awards

4-го грудня у Лондоні відбулася церемонія нагородження премії British Fashion Awards, яку відвідало чимало зірок, а також моделей, дизайнерів та інших знакових гостей.

Зважаючи на нішу івенту, більшість намагались виділитися вбранням, проте були і такі, чий макіяж та б’юті-лук привертав значно більше уваги, ніж одяг.

Серед них 26-річна модель Софія Хаджіпантелі, яка від природи має густу моноброву. Саме завдяки ній манекенниця заробила славу, як у мережі, так і серед професійних моделей.

26-річна Софія обрала ефектне вбрання з асиметричним оздобленням фото GETTY IMAGES

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Не всім дано природою мати такі густі брови фото GETTY IMAGES

Як відомо, густі брови дівчинка мала ще з дитинства. У підлітковому віці мама Софії закликала її любити себе такою, якою вона є. І згодом це допомогло юній моделі пробити собі шлях в індустрії.

Нагадаємо, на British Fashion Award не всі гості вражали мейкапом. Фотомодель та актриса Памела Андерсон відвідала церемонію без жодної краплини макіяжу.