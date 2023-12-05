Американська модель з монобровою епатувала хідник British Fashion Awards

Тетяна Сухачова 5 грудня 2023, 16:30

4-го грудня у Лондоні відбулася церемонія нагородження премії British Fashion Awards, яку відвідало чимало зірок, а також моделей, дизайнерів та інших знакових гостей.

Зважаючи на нішу івенту, більшість намагались виділитися вбранням, проте були і такі, чий макіяж та б’юті-лук привертав значно більше уваги, ніж одяг.

Серед них 26-річна модель Софія Хаджіпантелі, яка від природи має густу моноброву. Саме завдяки ній манекенниця заробила славу, як у мережі, так і серед професійних моделей.

26-річна Софія обрала ефектне вбрання з асиметричним оздобленням

26-річна Софія обрала ефектне вбрання з асиметричним оздобленням

фото GETTY IMAGES

Не всім дано природою мати такі густі брови

Не всім дано природою мати такі густі брови

фото GETTY IMAGES

Як відомо, густі брови дівчинка мала ще з дитинства. У підлітковому віці мама Софії закликала її любити себе такою, якою вона є. І згодом це допомогло юній моделі пробити собі шлях в індустрії.

Нагадаємо, на British Fashion Award не всі гості вражали мейкапом. Фотомодель та актриса Памела Андерсон відвідала церемонію без жодної краплини макіяжу.

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