Син Бекхемів привітав на 10 років старшу кохану та показався з нею в мережі. Фото

Тамара Кудрявченко 18 жовтня, 15:15

Молодший син британського футболіста Девіда Бекхема, 19-річний Круз чи не вперше показався в мережі зі своєї дівчиною, бразильською співачкою Джекі Апостел.

Нагодою став 29-й день народження (за деякими даними, 30-й) дівчини, з яким хлопець привітав її у сторіс Instagram.

Круз виклав фото з іменинницею і святковим тортом і написав, що кохає її.

Дівчина сина Бекхема

Судячи зо всього, Джекі виповнилося 29 років


Круз Бекхем з дівчиною

Круз показався з коханою в її день народження

Джекі Апостел Бехкем

Дівчину, до речі, порівнюють з Вікторією Бекхем. А ви бачите якусь схожість?

Фото з Instagram

Нагадаємо, про роман Круза і Джекі стало відомо ще в червні. А днями парочку бачили разом під час шопінгу у Беверлі-Хіллз.

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