Син Бекхемів привітав на 10 років старшу кохану та показався з нею в мережі. Фото

Молодший син британського футболіста Девіда Бекхема, 19-річний Круз чи не вперше показався в мережі зі своєї дівчиною, бразильською співачкою Джекі Апостел.

Нагодою став 29-й день народження (за деякими даними, 30-й) дівчини, з яким хлопець привітав її у сторіс Instagram.

Круз виклав фото з іменинницею і святковим тортом і написав, що кохає її.

Судячи зо всього, Джекі виповнилося 29 років

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Круз показався з коханою в її день народження

Дівчину, до речі, порівнюють з Вікторією Бекхем. А ви бачите якусь схожість? Фото з Instagram

Нагадаємо, про роман Круза і Джекі стало відомо ще в червні. А днями парочку бачили разом під час шопінгу у Беверлі-Хіллз.