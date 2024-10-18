Син Бекхемів привітав на 10 років старшу кохану та показався з нею в мережі. Фото
Молодший син британського футболіста Девіда Бекхема, 19-річний Круз чи не вперше показався в мережі зі своєї дівчиною, бразильською співачкою Джекі Апостел.
Нагодою став 29-й день народження (за деякими даними, 30-й) дівчини, з яким хлопець привітав її у сторіс Instagram.
Круз виклав фото з іменинницею і святковим тортом і написав, що кохає її.
Нагадаємо, про роман Круза і Джекі стало відомо ще в червні. А днями парочку бачили разом під час шопінгу у Беверлі-Хіллз.
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