"Це певна форма сім'ї": Монро про стосунки, в яких перебуває, та чи споріднена біологічно з дитиною подруги
Блогерка та психологиня Монро розставила крапки над "і" стосовно чуток, буцімто її близька подруга та менеджерка, Наталія Медведєва (Графиня) народила від неї свого синочка Лева.
Про стосунки, в яких вона перебуває, 47-річна Монро розказала в інтерв'ю Аліні Доротюк.
"Довгий час у мене були стосунки з алкоголем, я їх закінчила. Інтимно-партнерські стосунки - їх немає. Чи готова я? Мабуть, так. Але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим зараз працюю, це дуже складно. І в мене є партнерські відносини з Графинею. Вона рік тому народила сина і, можна сказати, це певна така форма сім'ї. Це дружні партнерські стосунки, підтримуючі", - поділилася зірка.
"Якби це була моя дитина, я би про це сказала і все. Просто люди не допускають того моменту, що бувають такі відносини, де по факту чужа людина допомагає жінці, якій важко. Ні, біологічно це не моя дитина", - сказала Монро.
Блогерка проводить із маленьким Левчиком дуже багато часу. Завдяки йому, зізналася Монро, вона вчиться прийняттю та абсолютній любові.
"Діти дуже стимулюють тебе піднятися, коли тобі здається, що ти впала. Тому що дитина впала - підвелася, побігла далі", - поділилася блогерка.
Іще Монро розказала про свої заробітки та витрати. Гроші їй наразі приносить канал на YouTube, психологічні консультації, які вона надає, а ще робота в громадському об'єднанні, яке займається допомогою ЛГБТ-спільноті.
Як розповіла Монро, вона провела експеримент та, за допомогою спеціального додатку, підрахувала витрати та прибутки за місяць. Зясувалося, що витратила вона на 20% більше, ніж заробила.
"Я витратила 78 тисяч гривень за місяць. Я одна і три кицьки", - констатувала вона.
Нагадаємо, торік Монро стала гостею заходу від ТаблоID та УП "Баляндраси", де щиро розповіла про свої факапи та пояснила, чому їх не слід соромитися. А ще блогерка ділилася власним досвідом взаємодії з ТЦК.
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