"Режим - помічна штука": Наталка Карпа в спідньому похвалилася прогресом у схудненні

Співачка Наталка Карпа, яка обрала для себе такий незвичний вид фітнесу як кенгу джампінг, показала, яких результатів уже досягла.

У Insta-сторіс 43-річна артистка опублікувала фотоколаж, до якого включила й світлину, де вона у спідньому.

Наталка мотивує підписників своїм прикладом Фото з Instagram Карпи

"Режим - то дуже помічна штука. Тричі на тиждень тренування та дивимось, що кладемо в ротик. Причому уважно дивимось, щоб зайвого і шкідливого не було", - попередила Наталка.

Жодних магічних лайфхаків: співачка радить слідкувати за харчуванням та тренуватися

Нагадаємо, нещодавно Карпа поділилася з шанувальниками радісною новиною: її чоловік Євген "Титановий Джексон" Тєрєхов вперше за довгий час приїхав із фронту у відпустку. Як відомо, пара виховує спільну 5-річну донечку Злату.