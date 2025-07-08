"Режим - помічна штука": Наталка Карпа в спідньому похвалилася прогресом у схудненні
Співачка Наталка Карпа, яка обрала для себе такий незвичний вид фітнесу як кенгу джампінг, показала, яких результатів уже досягла.
У Insta-сторіс 43-річна артистка опублікувала фотоколаж, до якого включила й світлину, де вона у спідньому.
"Режим - то дуже помічна штука. Тричі на тиждень тренування та дивимось, що кладемо в ротик. Причому уважно дивимось, щоб зайвого і шкідливого не було", - попередила Наталка.
Нагадаємо, нещодавно Карпа поділилася з шанувальниками радісною новиною: її чоловік Євген "Титановий Джексон" Тєрєхов вперше за довгий час приїхав із фронту у відпустку. Як відомо, пара виховує спільну 5-річну донечку Злату.
"Афронакрутка": Наталка Карпа насмішила результатом експерименту з волоссям. Фото
"Парочка": Наталка Карпа замилувала обіймашками 4-річної доньки з 5-річним сином Тарабарової
"Ти радість і ніжність": чоловік Наталки Карпи, з яким вона мало не розлучилася, адресував їй щемливе зізнання
Наталка Карпа у декольтованій сукні та ковбойках ефектно розляглася у ванні для грайливих фото