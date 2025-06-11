Обами показали рідкісний сімейний кадр з нагоди 24-річчя дочки
Дружина 44-го президента США Барака Обами, колишня перша леді й адвокатка Мішель Обама привітала їхню молодшу дочку Сашу з днем народження. Дівчині виповнилося 24 роки.
У святковий день 61-річна дружина колишнього лідера Америки опублікувала в Instagram рідкісний сімейний кадр з чоловіком і двома дітьми.
"З днем народження, моя мила дівчинка Сашо! Не можу повірити, як швидко пролетів час. Я так пишаюся тим, якою жінкою ти стала. Любитиму тебе завжди", — написала вона в публікації.
63-річний Барак також приєднався до привітань доньки. Він запостив аналогічний знімок і ніжно звернувся до іменинниці:
"З днем народження, Сашо! Спостерігати за тим, як ти перетворилася на таку неймовірну жінку було справжнім подарунком. Я завжди пишатимуся тобою і завжди буду поруч з тобою".
Нагадаємо, Мішель і Барак побрались у 1992 році. Адвокатка якось поділилася секретами збереження міцного шлюбу. Декілька місяців тому колишній президент США мило вітав кохану з днем народження.
Як відомо, доньки подружжя народилися завдяки штучному заплідненню. А ще в мережі ходили чутки про розлучення пари, на які дружина Обами навіть відреагувала.
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