Обами показали рідкісний сімейний кадр з нагоди 24-річчя дочки

Дружина 44-го президента США Барака Обами, колишня перша леді й адвокатка Мішель Обама привітала їхню молодшу дочку Сашу з днем народження. Дівчині виповнилося 24 роки.

У святковий день 61-річна дружина колишнього лідера Америки опублікувала в Instagram рідкісний сімейний кадр з чоловіком і двома дітьми.

"З днем ​​народження, моя мила дівчинка Сашо! Не можу повірити, як швидко пролетів час. Я так пишаюся тим, якою жінкою ти стала. Любитиму тебе завжди", — написала вона в публікації.

На світлині також з'явилася старша дочка подружжя, 26-річна Малія (Саша на фото позує біля батька) Фото instagram

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63-річний Барак також приєднався до привітань доньки. Він запостив аналогічний знімок і ніжно звернувся до іменинниці:

"З днем ​​народження, Сашо! Спостерігати за тим, як ти перетворилася на таку неймовірну жінку було справжнім подарунком. Я завжди пишатимуся тобою і завжди буду поруч з тобою".

Подружжя не часто тішить шанувальників родинними фото Фото instagram

Нагадаємо, Мішель і Барак побрались у 1992 році. Адвокатка якось поділилася секретами збереження міцного шлюбу. Декілька місяців тому колишній президент США мило вітав кохану з днем народження.

Як відомо, доньки подружжя народилися завдяки штучному заплідненню. А ще в мережі ходили чутки про розлучення пари, на які дружина Обами навіть відреагувала.