"Ніби сон втілився у життя": Терен поділився враженнями від "Холостяка" та зізнався, як шоу на нього вплинуло

Фото з Instagram Олександра Терена

Головний герой романтичного шоу "Холостяк 13", ветеран Олександр "Терен" Будько, який втратив на війні обидві ноги, поділився враженнями від проєкту та розповів про впливу шоу його життя.

Про це він написав у своєму Instagram.

"Для мене проєкт завершився ще восени, а для вас, любий глядачу, лише вчора. Можу сказати, що це був дуже цікавий досвід — ніби сон втілився у життя. Бо все, що відбувалося тоді, здавалося, траплялося лише зі мною. А тепер раптом усе стало реальністю. У цьому є певна абсурдність: те, що колись було реальним, тепер виглядає на екранах, наче сон", - написав Олександр.

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Терен розповів, як шоу змінило його життя

За словами "Холостяка", він хотів би переглянути певні свої слова та дії.

"Усі навколо почали проживати мою історію: хтось радів, хтось ненавидів. Чи хотів би я щось змінити? Можливо, так. Певні слова чи дії я б переглянув. Але чи змінило б це щось у моєму житті? Цей проєкт став лакмусовим папірцем для мого оточення і суспільства загалом", - додав він.

Терен з переможницею шоу, Інною Бєлєнь Фото "СТБ"

Терен подякував проєкту, який дав можливість йому спонукати мільйонів людей спостерігати за ним.

"Чи став я іншим? Можливо. Я переглянув свої цінності та ставлення до інших людей. І навіть почав більше любити тварин. Знаю, що попереду ще багато всього. Часу зупинятися немає: проєкт завершено, але життя — ні. Живіть і любіть на повну, попри всі біди та незгоди, бо сьогодні — це все, що ми маємо", - зазначив Будько.

Нагадаємо, днями відбувся фінал романтичного шоу "Холостяк 13". Олександр Терен обрав свою даму серця, нею стала Інна Бєлєнь.

Як відомо, якось Терен розповідав, чому хотів би мати п'ять дітей.