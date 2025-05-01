"Є питання до будь-якої частини тіла": 48-річна Кравець про комплекси, догляд та ставлення до пластичних операцій

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Акторка і телеведуча Олена Кравець розказала про комплекси та ставлення до своєї зовнішності загалом.

48-річна зірка в інтерв’ю Наталії Бобок також зізналася, як ставиться до пластичних операцій і чи планує робити.

Кравець відповіла, чи має частину тіла, через яку комплексує.

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"Не через яку. Я не комплексую... Мені трошки не подобається все. Хотілося б трошки інші повіки, інший ніс (а може й ні), інший овал обличчя. Але я не знаю, якою б була, якби все, що хотіла... Чи не зробило б це мене зовсім іншою. В мене є питання до будь-якої частини мого обличчя або тіла", - зізналася акторка.

"Але так, щоб комплекс, то ні. Так, щоб соромилася цього - ні", - додала вона

Кравець розказала, чи втручалася у свою зовнішність заради когось.

У 18 років Олена поїхала у табір, де була вожатою. За час роботи там ведуча набрала 10 кіло:

"Раніше я була впевнена, що не набираю вагу. Булочки, кефірчик, заради Бога. Тут у моєму житті з'явилося вино. Воно з'явилося по ночах у таборі з чимось дуже дрібним в якості закуски".

Олена пригадала фото з моря, зроблені на самому початку її роботи в таборі та перед завершенням. Як пригадала зірка, фотограф, який робив знімки, натякнув їй, що не впізнав її через зайві кіло.

"А я не помітила взагалі. А потім я приїхала додому і мій хлопець зустрів мене... "Ну ти пишечка, булочка", - сказав він. "Перестань, я як була 56, так і є". Стаю на ваги, а там 66. І це шок. З того моменту в моє життя увійшла боротьба з зайвою вагою", - пригадала Кравець.

"Мені завжди хочеться бути більш стрункою, ніж я є", - додала Олена

Ведуча також розповіла про домашній і не тільки догляд.

"Дуже ретельно підходжу до вибору домашнього догляду. Не балуюся з кислотами, тому що моя шкіра їх погано переносить. А з процедур - не роблю жодних ін'єкцій, надаю перевагу апаратним доглядам, безголковому rf-ліфтингу, смасу. Плюс довіряю остеопатичній естетиці, остеопатичній роботі з обличчям, шиєю, постановою, скелетом, тазовим дном, зі стопами. Це біомеханіка. Ти нікуди від неї не дінешся", - запевнила вона.

"Лімфатична система - це важливо. Набряки, якісь висипання", - запевнила ведуча.

"Ще зараз гормональна йога увійшла в моє життя. Це дуже легкі вправи, які запускають роботу лімфи і суставів. Я оце не про навантаження. Тому пілатес, йога. Думаю почати бігати, але щось дуже довго думаю. Ніяк не почну", - зізналася ведуча.

За словами Кравець, вона адекватно ставиться і до пластичних операцій.

"Просто я не там. Розумію, що пластична операція (для мене) - це останній крок. Коли всі вже остеопати, косметологи вже все. Також в мене були певні умови зі здоров'ям. Я не могла робити ані інєкцій, ані жодного втручання. Зараз це все позаду. Але мені стрьомно, чесно. Дуже не хочеться не впізнавати себе у дзеркалі", - зізналася Олена.

Нагадаємо, раніше ведуча Маша Єфросиніна розказувала, як бореться зі старінням та чи готова зробити пластичну оперцію.