Фреймут показала дитяче фото з "братом мрії" та замилувала своєю схожістю з молодшою донькою

Колишня телеведуча Ольга Фреймут привітала з днем народження свого молодшого брата Артура.

У Insta-сторіс 43-річна зірка опублікувала рідкісне фото Артура, який воює у складі спецпідрозділу ГУР "Аратта", і ще одну архівну світлину, де вони з ним малі.

"З днем народження, Брат. Пишаюся і молюся за тебе", - написала Оля.

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Оля привітала з днем народження брата-захисника

"Дякую, що завжди поруч. Брат мрії. Навіть коли я у дитинстві ненавиділа манку, а ти теж, але їв дві порції, щоб я не вдавилася. А ти не хотів грати на фортепіано, тоді ми зачиняли двері, я грала замість тебе, а мама думала, що це ти", - пригадала вона.

У ексклюзивному коментарі ТаблоID Ольга розповіла, що позивний Артура - "Брат". До речі, чоловік має ще одне, родинне ім'я - Микола, хоча Артуром записаний у документах.

"Брат мрії" Артур і Ольга Фото з особистого архіву Фреймут

Нагадаємо, на Великдень Фреймут навідала свою бабусю Юлію та зазнімкувала її з правнуками.