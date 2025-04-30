Фреймут показала дитяче фото з "братом мрії" та замилувала своєю схожістю з молодшою донькою
Колишня телеведуча Ольга Фреймут привітала з днем народження свого молодшого брата Артура.
У Insta-сторіс 43-річна зірка опублікувала рідкісне фото Артура, який воює у складі спецпідрозділу ГУР "Аратта", і ще одну архівну світлину, де вони з ним малі.
"З днем народження, Брат. Пишаюся і молюся за тебе", - написала Оля.
"Дякую, що завжди поруч. Брат мрії. Навіть коли я у дитинстві ненавиділа манку, а ти теж, але їв дві порції, щоб я не вдавилася. А ти не хотів грати на фортепіано, тоді ми зачиняли двері, я грала замість тебе, а мама думала, що це ти", - пригадала вона.
У ексклюзивному коментарі ТаблоID Ольга розповіла, що позивний Артура - "Брат". До речі, чоловік має ще одне, родинне ім'я - Микола, хоча Артуром записаний у документах.
Нагадаємо, на Великдень Фреймут навідала свою бабусю Юлію та зазнімкувала її з правнуками.
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