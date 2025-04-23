Фреймут у ліловому платті з декольте показалася в Лондоні та поміркувала про страхи життя

Марія Мельник - 23 квітня, 16:50
Фреймут у декольтованій сукні
Фото з Instagram

Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут наробила фото у декольтованій сукні посеред Лондона.

У дописі Ольга також залишила свої думки, чому жити - страшно.

"Жити переважно страшно. Особливо починати день. Ранок у твоєму розпорядженні - відповідальність велика; наче хтось розраховує на те, що ти скористаєшся днем практично, мудро. Зробиш щось видатне. Наприклад, вигадаєш ліки для зцілення людства, чи подаруєш комусь радість радісним собою.


Ти відчуваєш, що в тебе хтось дуже вірить, на тебе розраховує хтось. А ти зустрічаєш світанок меланхолійно. Йдеш до магазину купувати продукти з такою серйозністю, наче це важливо", - оприлюднила думки Фреймут.

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Хоча Фреймут і зізнається у страху до багатьох речей, однак завжди тримає себе в тонусі і поводить гідно. Таких манер Ольга повчає і свою аудиторію. Раніше вона розказувала, як, наприклад, елегантно уникнути хамства та чого уникати під час розмов про погоду.

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