Горбачова про нові стосунки після розриву з Нікітіним: Поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе Чоловіку

Колишня співачка, блогерка-афірматорка Ольга Горбачова, яка у липні ошелешила шанувальників новиною про своє розлучення з чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним, зізналася, що поки не готова до нових стосунків.

На думку Олі, спершу їй треба навчитися присвячувати своє життя собі, а не чоловіку.

Думками про це 47-річна Горбачова поділилася в Instagram.

"Я поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе Чоловіку", - написала вона.

Горбачова та Нікітін одружувалися двічі. Їхній другий (і поки що останній) шлюб тривав 9 років

"Коли я її засвою, тоді, може, в мене знов стануться стосунки. А поки є шанс потрапити в ту саму історію, нащо в неї потрапляти?", - риторично запитала вона.

Горбачова переконана: лише тоді, коли жінка вміє присвячувати власне життя собі, чоловікам хочеться присвячувати свої - їй.

"Це не особисте перебільшення чи власна співзалежність, це загальносвітова програма. Вийти з неї доведеться нам. Бо час настав. Жінки, що йшли попереду, зробили все для цього", - звернулася Ольга до підписниць.

Ольга не виключає, що колись в неї знову будуть стосунки

Але спершу жінка хоче пропрацювати ключову помилку, якої припускалася досі

Нагадаємо, ще в червні Нікітін називав Горбачову своєю коханою і музою. Насправді ж пара тоді вже не жила разом.

Як відомо, в експодружжя є дві спільні доньки: 20-річна Поліна і 11-річна Серафіма.