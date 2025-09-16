Горбачова про нові стосунки після розриву з Нікітіним: Поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе Чоловіку
Колишня співачка, блогерка-афірматорка Ольга Горбачова, яка у липні ошелешила шанувальників новиною про своє розлучення з чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним, зізналася, що поки не готова до нових стосунків.
На думку Олі, спершу їй треба навчитися присвячувати своє життя собі, а не чоловіку.
Думками про це 47-річна Горбачова поділилася в Instagram.
"Я поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе Чоловіку", - написала вона.
"Коли я її засвою, тоді, може, в мене знов стануться стосунки. А поки є шанс потрапити в ту саму історію, нащо в неї потрапляти?", - риторично запитала вона.
Горбачова переконана: лише тоді, коли жінка вміє присвячувати власне життя собі, чоловікам хочеться присвячувати свої - їй.
"Це не особисте перебільшення чи власна співзалежність, це загальносвітова програма. Вийти з неї доведеться нам. Бо час настав. Жінки, що йшли попереду, зробили все для цього", - звернулася Ольга до підписниць.
Нагадаємо, ще в червні Нікітін називав Горбачову своєю коханою і музою. Насправді ж пара тоді вже не жила разом.
Як відомо, в експодружжя є дві спільні доньки: 20-річна Поліна і 11-річна Серафіма.
"Мій вибір - повага та вдячність": Горбачова поміркувала про мовні "срачі" й розповіла про дві частини пращурів
Горбачова привітала Данилка кумедним танцем із ним та мамою Сердючки на тлі голлівудських пагорбів. ВІДЕО
Сердючка, Горбачова, Фреймут, Кондратюк та інші: де зараз та як виглядають ведучі популярних шоу нульових. Фото
Горбачова з доньками від Нікітіна попозували на лузі для атмосферних фото
Горбачова у яскравому купальнику на тлі моря заявила, що готова ділитися дорослою сексуальністю