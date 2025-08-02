Горбачова після заяви про розставання з Нікітіним показалася в міні та поміркувала про власний шлях

Юлія Леськова - 2 серпня, 13:15
Ольга Горбачова показала нові фото
Фото з Instagram Ольги Горбачової

Колишня співачка та блогерка Ольга Горбачова, яка днями оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним, наробила фото на даху багатоповерхівки та поміркувала про власний шлях.

"Остання доба дає багато переосмислення власного шляху. Поваги до кожної жінки, яка хоче жити повнокровно, але не має внутрішнього дозволу. До кожної жінки, якій потрібна інша жінка для підтримки, сміливості, самоусвідомлення. Потребі у людях, що торкнуться серця. Та у жіночій чарівності, чиєю єдиною функцією є рятувати світ", - написала вона.

Вона також подякувала людям за підтримку.


"Я прокинулася знаменитою. І саме в тому сенсі, в якому це має сенс. Я прокинулася. "Мені постійно щастить, а сьогодні щастить до зірок…". З моєї пісні хоч афірмацію і не викинути, але адаптувати до нової себе - важливо", - додала вона.

Оля Горбачова показала нові фото

Оля попозувала для фото у ліловому міні

Оля Горбачова наробила фото на даху

Горбачова заявила, що прокинулася популярною

Оля Горбачова попозувала на даху

До речі, наприкінці червня цього року Горбачова та Нікітін відсвяткували 9-ту річницю другого весілля

Без роздумів й не лишився Юрій. У своєму Instagram він запостив своє фото, на якому задумливо вглядається у далечінь й написав про можливість почати все з початку.

"Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду", - підсумував продюсер. 

Юрій Нікітін показав своє фото

До речі, у 2017-році на святкуванні день народження Ірини Білик Горбачова подякувала їй за те, що покинула Нікітіна

Нагадаємо, для Горбачової та Нікітіна це не перше розлучення. У минулому вони вже розходилися, а потім - зіграли ще одне весілля. 

Як відомо, подружжя має двох спільних доньок: 20-річну Поліну, яка навчається у Нью-Йорку та 11-річну Серафиму

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