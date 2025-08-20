Горбачова у яскравому купальнику на тлі моря заявила, що готова ділитися дорослою сексуальністю

Колишня телеведуча Оля Горбачова, яка нещодавно оголосила про розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним, тепер готова передавати свою "дорослу сексуальність" та "сміливе самозахоплення" іншим жінкам.

Про це афірматорка заявила у своєму Instagram, виклавши кілька живописних фото в купальнику на морському узбережжі.

47-річна Горбачова посвітила тілом в купальнику на тлі моря

"Багато знаків на цих фото. І вищих, і нижчих😲 Про те, що я готова. І що саме я можу тобі передати. Дорослу сексуальність. Зріле бачення. Сміливе самозахоплення", - написала Оля, анонсуючи свій новий тренінг під назвою "Сила - жіноча і гарячі".

А ви готові прийняти дорослу сексуальність від Олі?

А пам'ятаєте, як Горбачова рекламувала олію для масажу вагіни?

Як відомо, зараз Оля в процесі переосмислення свого шляху

Нагадаємо, з Юрієм Нікітіним Горбачова була в шлюбі 9 років, але цей шлюб був для пари вже другим, а загалом їхні стосунки тривають вже понад 20 років.

Експодружжя виховує двох спільних дочок - 20-річну Поліну та 11-річну Серафиму.