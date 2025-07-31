Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним
Колишня співачка, блогерка Ольга Горбачова заявила, що розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним.
Новину вона оголосила в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами зірки, вони розійшлися вісім місяців тому і готуються до шлюборозлучного процесу.
"Зараз у нас процес стосунків завершився. Ми не в офіційній стадії (розлучення), але ми близько. Це дуже комплексне питання. Воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Це знову я. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене більше не було ресурсу на ці стосунки", — пояснила Ольга.
Блогерка зізналася, що останні три роки пара стикалася з різними труднощами, через які Горбачова втратила свій ресурс:
"Є у моєму житті щось, від чого я маю відмовитися, щоб мати ресурс будувати щось нове і це, на жаль, чи, на щастя, виявилися мої стосунки. Мені було в них складно… Ми прийшли до висновків, що знову спробуємо окремо".
Пара ретельно готувалася до розлучення, щоб психологічно не нашкодити дітям і розійтися в мирі. Для цього ексзакохані навіть звернулися до терапії.
"Мені цікаво спостерігати, як ми двоє розквітаємо. До мене повертається жіноча цінність, він стає таким, яким я його колись бачила і кохала… У мене не було сил вкладатися в стосунки. Напевно, це моя особиста криза, гормональні зміни. Щоб це не було, але я почуваюся класно. Як не дивно, я почуваюся дуже легко", — додала знаменитість.
Також блогерка зізналася, що почувається більш вільною та розслабленою без стосунків. Вона позбавилася певних обмежень і почала вкладатися в себе. А ще вона поділилася враженнями від побачень з іншими після розставання:
"У мене все ж таки була співзалежність в цих стосунках. Я не розвивала свої лідерські якості, я багато вкладала у свого чоловіка. Я служила патріархату, а не своїй внутрішній богині.
Я сходила декілька разів на побачення і я бачу, як чоловіки ідеально поводяться, вони гарні, цікаві, але вони цікавляться мною виключно, як жінкою. Знову повертаємося до патріархату, немає цікавості до мене, як до особистості".
Нагадаємо, подружжя має двох спільних доньок: 20-річну Поліну, яка проживає і навчається в Нью-Йорку та Серафиму, яку днями вітали з 11-річчям.
Цього літа Горбачова і Нікітін святкували 9-ту річницю другого весілля. Нещодавно продюсер показав рідкісне фото з їхніми дітьми.
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