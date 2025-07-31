Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним

Колишня співачка, блогерка Ольга Горбачова заявила, що розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним.

Новину вона оголосила в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами зірки, вони розійшлися вісім місяців тому і готуються до шлюборозлучного процесу.

"Зараз у нас процес стосунків завершився. Ми не в офіційній стадії (розлучення), але ми близько. Це дуже комплексне питання. Воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Це знову я. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене більше не було ресурсу на ці стосунки", — пояснила Ольга.

Для зірок це вже не перше розлучення, після минулого вони одружилися знову. Але схоже, що ексспівачка налаштована не поновлювати стосунки цього разу

Блогерка зізналася, що останні три роки пара стикалася з різними труднощами, через які Горбачова втратила свій ресурс:

"Є у моєму житті щось, від чого я маю відмовитися, щоб мати ресурс будувати щось нове і це, на жаль, чи, на щастя, виявилися мої стосунки. Мені було в них складно… Ми прийшли до висновків, що знову спробуємо окремо".

Пара ретельно готувалася до розлучення, щоб психологічно не нашкодити дітям і розійтися в мирі. Для цього ексзакохані навіть звернулися до терапії.

"Мені цікаво спостерігати, як ми двоє розквітаємо. До мене повертається жіноча цінність, він стає таким, яким я його колись бачила і кохала… У мене не було сил вкладатися в стосунки. Напевно, це моя особиста криза, гормональні зміни. Щоб це не було, але я почуваюся класно. Як не дивно, я почуваюся дуже легко", — додала знаменитість.

Хоча Ольга і Юра "перестали бути чоловіком і дружиною" понад пів року тому, не живуть вони разом тільки останні три місяці Кадр з youtube

Також блогерка зізналася, що почувається більш вільною та розслабленою без стосунків. Вона позбавилася певних обмежень і почала вкладатися в себе. А ще вона поділилася враженнями від побачень з іншими після розставання:

"У мене все ж таки була співзалежність в цих стосунках. Я не розвивала свої лідерські якості, я багато вкладала у свого чоловіка. Я служила патріархату, а не своїй внутрішній богині.

Я сходила декілька разів на побачення і я бачу, як чоловіки ідеально поводяться, вони гарні, цікаві, але вони цікавляться мною виключно, як жінкою. Знову повертаємося до патріархату, немає цікавості до мене, як до особистості".

Оля з двома дочками від Юрія: Серафимою і Поліною

Нагадаємо, подружжя має двох спільних доньок: 20-річну Поліну, яка проживає і навчається в Нью-Йорку та Серафиму, яку днями вітали з 11-річчям.

Цього літа Горбачова і Нікітін святкували 9-ту річницю другого весілля. Нещодавно продюсер показав рідкісне фото з їхніми дітьми.