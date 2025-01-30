"Знайшла в скрині у мамочки": Сумська показала рідкісне фото з сестрою, з якою не спілкується

Актриса Ольга Сумська зворушила мережу архівним фото зі своєю старшою сестрою, теж акторкою Наталією Сумською.

На чорно-білому знімку вони обидві молоді, але якою давнини кадр, Ольга не уточнила.

Сумська-молодша зауважила, що знайшла цей рідкісний знімок в скрині у покійної мами.

У сестер 10 років різниці - Ользі зараз 58, а Наталії - 68

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"Знайшла чудове, рідкісне фото в скрині у мамочки… Може, знайдеться фотограф? Буду вдячна", - написала Ольга.

Як відомо, сестри Сумські не спілкуються. Торік Ольга розказувала, що їй дуже болить ця ситуація, але, на жаль, Наталія не бажає примирення і навіть не була на похороні їхньої мами.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська розповідала, як спілкується зі своїми онуками і дочкою, що живуть у Москві.