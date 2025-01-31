"Ну скільки можна": Сумська розказала, чи помирилася з сестрою Наталею

фото з Instagram

Акторка Ольга Сумська, яка раніше показувала спільне фото з рідною сестрою Наталею, розказала про динаміку їхніх взаємин.

У коментарі "ЖВЛ представляє" 58-річна зірка відповіла, чи помирилася зі старшою на 10 років родичкою.

"Спілкуємося, ну скільки можна. Думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Бог нас об'єднує заради миру в родині. Це найважливіше. Наталя – моя друга мама, як що там не було. Вона моя хрещена мама в кіно. Я її дуже люблю! Вона неймовірно талановита", – зазначила Сумська.

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скрін з відео

Архівне фото сестер

Нагадаємо, у 2024-му Сумська розказувала, що Наталія не бажає примирення і навіть не з'явилася на похороні їхньої мами.

Також Ольга прокоментувала нещодавні слова свого племінника, сина Наталії та актора Анатолія Хостікоєва, В'ячеслава про те, що він нібито хотів би примиритися з зірковою тіткою.