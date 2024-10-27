"Ви знаєте собі ціну": Фреймут розповіла, що робити на першому побаченні, аби воно не стало останнім. Відео

Фото з Instagram Ольги Фреймут

Телеведуча та знавчиня етикету Ольга Фреймут продовжує ділитися своїми знаннями манер з підписниками. Цього разу вона розповіла, як треба поводитися на першому побаченні, аби воно не стало останнім.

"Отже, перше правило етикету. Якщо починаєте нові стосунки, зробіть так, щоби старі залишилися назавжди у минулому. Бо, погодьтеся, не чесно так розпочинати нове життя. Людина вам довіряє, можливо навіть вже закохалася, а ви ще досі думаєте про нього чи про неї. Це обман, я проти нього і етикет теж", - сказала Ольга.

Оля зняє, як зробити перше побачення не останнім

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За її словами, про колишніх на побаченні говорити заборонено, якщо ви хочете, аби воно повторилося.

"Друге правило. Вже на побаченні, склалося все, чудово. Не згадуйте колишніх, ні за яких обставин, навіть якщо випили просеко, вино, бренді і портвейн, все одно не згадуйте. Навіть якщо будуть їсти вам душу, все одно кажіть: "Який сьогодні сонячний день, не хочу, щоби він був затьмарений нашим минулим", - наголосила Фреймут.

Важлива деталь на побаченні - меню

Телеведуча також зазначила, що меню одна із найважливіших деталей на романтичній зустрічі.

"Третє правило - меню. Коли замовляєте їжу - обережно. Це деталь дуже важлива. Ніколи не замовляйте найдешевшу страву із меню, бо подумають, що ви така економна версія, яка на все ладна: "о, божечку, я готова все життя їсти бульбочку зі сметанкою. Тільки візьми мене у своє життя". Ні, ви знаєте собі ціну", - додала вона.

Старі стосунки потрібно залишити у минулому, наголосила Фреймут

Разом із тим, не варто також замовляти найдорожчі страви.

"І, звісно, не замовляйте найдорожче, бо ніхто не хоче бути банкоматом. Подивіться, а що замовляє партнер і замовте у його чи її ціновій категорії. Домовилися?"

Нагадаємо, якось Ольга Фреймут розповідала як правильно треба їсти банан.

Як відомо, Фреймут застерігала не сперечатися під час розмов про погоду, якщо ви не синоптик.