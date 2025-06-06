"Не те, що я хотіла": Падалко у спортлуці показала результат піврічних тренувань. Фото

ТаблоID - 6 червня, 13:00

49-річна телеведуча Марічка Падалко поділилася з підписниками своїми досягненнями після 6 місяців занять у тренажерному залі. 

І знову багатодітна мама зізналася, що зменшилися об'єми не в тих місцях, де їй би хотілося. 

Ще в лютому Марічка, яка багато років займається бігом, бідкалася, що за два місяці занять у залі в неї пішли сантиметри всюди, крім стегон. Судячи з її допису в Instagram, через пів року сталося те саме. 

Марічка Падалко в спортлуці

Марічка, певно, хотіла, аби зменшилися стегна, а натомість має мінус сантиметри в талії та рельєфний прес і руки


"Зменшується зовсім не те, що я хотіла. Але... та яке це вже має значення", - написала Падалко і заселфилася в спортлуці. 

Нагадаємо, телеведуча Марічка Падалко не лише бігає марафони, а й кілька років тому разом із чоловіком Єгором Соболєвим перепливла через Босфор. 

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