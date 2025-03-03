Від Помаранчевої революції до міцного шлюбу і ревнощів: лавсторі Марічки Падалко і Єгора Соболєва

49-річна ведуча "ТСН" Марічка Падалко – один із символів українського телебачення. Уродженка Києва, вона виросла в родині викладачів.

48-річний Єгор Соболєв – росіянин за походженням, котрий у ранньому дитинстві переїхав у Донецьк. Єгор працював журналістом у різноманітних ЗМІ.

Нещодавно подружжя святкувало 15 років шлюбу. З цієї нагоди Марічка поділилася архівними фото у своєму Instagram.

Як повʼязала доля Падалко і Соболєва? Та до чого тут Помаранчева революція і телеведуча Лідія Таран? Читайте історію кохання телеведучої Марічки Падалко і екснардепа Єгора Соболєва.

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Перші шлюби і помаранчева революція

Марічка Падалко і Єгор Соболєв познайомилися незадовго до початку Помаранчевої революції. Обидва були на той момент одружені. Перша дружина Єгора Соболєва теж журналістка, як і сам Єгор (на момент знайомства з Марічкою він працював у ЗМІ). До того ж у них вже була спільна дитина – дочка Аліса, про яку відомо не дуже багато.

Марічка Падалко і Єгор Соболєв познайомилися родинами Фото з Instagram

Перший чоловік Марічки Падалко був з заможної родини банкіра. Познайомилася майбутня пара ще в школі, довгий час зустрічалися, а одружилися, коли Марічці було 22, а йому 23 роки. Разом експодружжя було близько 15-ти років.

Падалко розповіла в інтервʼю Аліні Доротюк, що її перший чоловік був дуже хорошим, проте "не завжди з ідеальним чоловіком ідеально жити", а їй не вистачало драйву. Все, чого бракувало Марічці, вона знайшла у Єгорі.

"Почалася Помаранчева революція, і я тоді побачила його пасіонарність, чесність, рішучість, сміливість, яких мені не вистачало. Я ж відмінниця, а це – про покірність. Єгор був дуже яскравий", – пригадувала Падалко.

Марічка Падалко на Майдані під час Помаранчевої революції Фото з Instagram

Єгор Соболєв під час Помаранчевої революції Фото з Instagram

Цікаво, що не останню роль у стосунках майбутнього подружжя зіграла телеведуча Лідія Таран, з котрою Марічка Падалко дружить.

"Так склалося, що навіть на перші побачення з моїм чоловіком ходила не я, а на моє прохання – вона. Ми з Єгором тоді не були ще вільними людьми, не хотіли бачитися, але тримати все в собі була несила. Тому Ліда була змушена по черзі вислуховувати і втішати обидві сторони", – розповідала Падалко.

Телеведучі - давні подруги Фото з Instagram Марічки Падалко

Шлюби і наявність дитини у Єгора краяли серця пари, тож вони намагалися себе вмовити, що вони не закохані. Проте з часом зрозуміли, що їх більше нічого не радує у житті і вони не можуть один без одного. Тож телеведуча і журналіст розірвали шлюби.

Марічка розповідала, що її тодішній чоловік сприйняв усе з розумінням і не ставив зайвих питань. У свою чергу, Падалко віддала йому усе майно, навіть те, яке йому не належило – таким сильним було бажання почати усе з чистого аркушу.

Діти і одруження у день народження

Після того, як пара розірвала свої колишні стосунки, минуло 3 місяці, і Марічка зрозуміла, що вагітна. У 2007 році народився перший син подружжя – Михайло, через рік - дочка Марія, а у 2010 році - Катерина.

Під час третьої вагітності, 26 лютого 2010 року, Єгор і Марічка святкували свої дні народження (вони народилися в один день) і вирішили заїхати до РАЦСу.

Діти у подружжя зʼявилися майже один за одним Фото з сайту ТСН

"Я була знов при надії, і ця поїздка, за задумом чоловіка, мусила мене "розважити" на тлі шокуючої новини про мою третю вагітність за три з половиною роки. На запитання, чому так пізно ми узаконили стосунки, ми часто даємо суперечливі відповіді) Єгор каже, мовляв, я "не погоджувалася". Я кажу... по-різному... Зараз вже і не згадаю всі версії. Напевно, тому, що штамп не мав для нас значення. Хоча, дивлячись сьогодні на фотки, думаю, "а може і мав?" Я і Єгор на них страшенно щасливі)", – писала Марічка у своєму Instagram.

Тож ця дата - потрійне свято Фото з сайту ТСН

На весіллі був присутній один свідок - колега Падалко режисер Борис Долина.

В інтерв'ю ЖВЛ Єгор Соболєв пояснював, що довго не кликав Марічку заміж, бо не вважає штамп в паспорті чимось важливим.

До речі, Марічка у хороших стосунках з дочкою Соболєва від першого шлюбу.

Політична карʼєра Соболєва

У 2013 році Єгор Соболєв вирішив закінчити журналістську карʼєру і податися в політику. Він був достатньо експресивним нардепом від партії "Самопоміч" і навіть бився у Верховній Раді з іншопартійцем Вадимом Івченком.

Марічка Падалко, ведуча "ТСН", всіляко оминала імʼя чоловіка під час оголошення актуальних новин. Проте без публічних скандалів між подружжям на тему політики не обійшлося, адже телеведуча має власну позицію, яка не збігалася курсом партії "Самопоміч" Соболєва.

Якось Падалко розкритикувала "Самопоміч" за те, що ті відмовился голосувати за антидискримінаційний закон. Через що Соболєв вирішив піти з дому і виставив пост у Facebook про це.

Політична карʼєра відобразилася на сімʼї Фото з Instagram Марічки Падалко

"Ми активно поговорили, і я втекла на батьківські збори. І там я відкрила Facebook, де прочитала, що Соболєв змушений піти з дому". Ну змушений, так змушений. Я вважаю, що іноді краще випустити пар десь не вдома, а потім вже нормально про все поговорити", - розповіла Падалко.

У свою чергу Соболєв зазначив, що давно казав дружині, що якщо вона розмовляє з ним як виборець, то нехай приходить у приймальні дні. Екснардеп наголосив, що йому потрібна дружина-коханка, а не дружина-виборець.

Вибуховий темперамент

В інтервʼю Аліні Доротюк Марічка Падалко зізналася про свій вибуховий темперамент, зазначивши, що дуже ревнива. Колись вона била посуд і писала "курві".

Марічка Падалко - темпераментна жінка Фото з Instagram

"Я доволі істерична людина і емоційна, особливо в спілкуванні з коханим. Зараз я намагаюся стримуватися, хоча можу щось таке сказати: "Де там ти, що там ти?.." Тупо, звісно, звучить, але я досі можу іноді навіть зараз ревнувати, настільки я ще була років 10 тому взагалі мексиканська жінка, як казав мені Єгор", - ділилася вона.

Троє дітей заспокоїли "мексиканську" вдачу телеведучої, проте вона й досі вважає, що не можна повністю довіряти людині. Тож Падалко регулярно перевіряє телефон чоловіка і пояснює йому, кому можна ставити емодзі сердечка, а кому ні.

Діти трохи загасили внутрішній вогонь Падалко Фото з Instagram

"Це не про довіру і не про особистий простір. Це про те, що деякі чоловіки не розуміють, які вони можуть сигнали подавати цими сердечками іншим жінкам. Я йому показую жіночий бік, от і все", - пояснила свою позицію Марічка.

Криза у стосунках

Як і багато пар, подружжя Падалко і Соболєва колись спіткала криза. На 5-7 роках подружнього життя Марічка відчувала сильне перевантаження вихованням трьох дітей, внутрішню порожнечу і постійне роздратування. Все це не могло не вплинути на стосунки, тож було прийнято рішення ходити до психолога.

До речі, Падалко і Соболєв бігали зранку та брали участь у напів марафонах. Фото з Facebook Марічки Падалко

"Ми ходили до психолога стільки, скільки це було потрібно в якийсь момент. Я пам'ятаю, що того літа, коли це сталося, ми не поїхали в відпустку, бо ми всі гроші витратили на психолога. Це було дуже корисно і важливіше", - пригадувала Падалко.

У той кризовий момент Марічку дуже підтримала неабихто, а перша дружина Єгора.

"Я тоді поділилася абсолютно всім, що мені не подобалося, що мене турбувало. Запитала, чи вона мала подібні якісь проблеми. Мені важливо було тоді з нею дуже сильно поговорити. І вона мене підтримала", - розказала ведуча.

Зараз подружжя проживає ще один непростий етап Фото з Instagram

Сьогодні Єгор Соболєв воює на фронті, ще минулоріч він був заступником командира 12-го загону спецпризначення та відповідав за безпілотники.

До речі, зі своїми батьками, котрі живуть в Росії, Соболєв не спілкується через їхню позицію щодо війни. Чоловік Падалко брав участь у звільненні Ірпеня і після побаченного написав батькам і їхній країні прокляття.

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