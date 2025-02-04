"Чому???": Падалко в спортлуці оголила прес та підбила підсумки 2 місяців тренажерки. Фото
Телеведуча Марічка Падалко, для котрої спорт, зокрема біг, є невід'ємною частиною життя, присвятила два місяці ще й заняттям у тренажерній залі.
Результатом 48-річна багатотна мама похвалилася (і трохи побідкалася) в Insta-сторіс, заселфившись із оголеним рельєфним пресом.
"2 місяці в тренажерці. Результати: груди - мінус 2 см. Талія - мінс 2 см. Стегна - мінус "нуль" см. Чому???)))", - риторично поцікавилася Марічка.
Нагадаємо, торік Падалко зважилася на радіочасточний ліфтинг обличчя. Зірка пояснювала, коли планує щось вдіяти стосовно зморщок. Як відомо, першу зміну в своє личко телеведуча привнесла в віці 47 років.
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