Зібров замилував ніжностями з "подругою" та похвалився врожаєм грибів. Відео

Співак Павло Зібров, котрий є не лише талановитим артистом, а і вправним газдою, похвалився врожаєм маслят, які виросли просто в нього на ділянці.

Збирати їх йому допомагає "подруга", собака Габі, якій принагідно перепадає пестощів від зіркового татка.

Павло Зібров, Габі та маслята

67-річний Павло Миколайович поділився відео з нею в Instagram, а заразом озвучив свої кулінарні плани щодо маслят: їх посмажать із картоплею, а ще зварять суп.

Як відомо, картопля в Зіброва теж своя, а в льоху є чималий запас консервації.



