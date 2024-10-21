Зібров замилував ніжностями з "подругою" та похвалився врожаєм грибів. Відео
Співак Павло Зібров, котрий є не лише талановитим артистом, а і вправним газдою, похвалився врожаєм маслят, які виросли просто в нього на ділянці.
Збирати їх йому допомагає "подруга", собака Габі, якій принагідно перепадає пестощів від зіркового татка.
67-річний Павло Миколайович поділився відео з нею в Instagram, а заразом озвучив свої кулінарні плани щодо маслят: їх посмажать із картоплею, а ще зварять суп.
Як відомо, картопля в Зіброва теж своя, а в льоху є чималий запас консервації.
"Фігу з маком": Зібров про очікуваний та реальний розмір своєї пенсії, заначку від дружини, ботокс та єдиний недолік майбутнього зятя
"Наша королева": Зібров із сім'єю та майбутнім зятем зазнімкувалися з Білик
"Дорожу кожною годиною": Зібров про переоцінку цінностей, відчуття щастя і план обміняти вуса на танк
"Наші долі повінчані": Зібров із нагоди 30-ої річниці присвятив ніжній допис коханій дружині