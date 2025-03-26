Зірка "Гри престолів" прокоментував свій "роман" із Дженніфер Еністон

Американський актор Педро Паскаль, якого днями помітили за вечерею в ресторані з акторкою Дженніфер Еністон, вирішив одразу розставити крапки над "і", не чекаючи, поки почнуть ширитися чутки про їхній роман.

Які між ними насправді стосунки, зірка серіалу "Гра престолів" пояснив у коментарі E! News.

Педро пояснив, що відбувається між ним і Дженніфер. Спойлер: нічого такого Фото Getty Images

"Ми - друзі і ходили на вечерю зі спільними друзями. Так буває", - зазначив Педро.

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Як відомо, в свої 49 Паскаль іще жодного разу не був одружений і своє особисте життя воліє на афішувати. Хоча якось ходили чутки про його роман із "Серсеєю" Ліною Хіді.

Нагадаємо, ТаблоID розказував, яка роль нарешті принесла визнання Педро, якому на той момент уже було добряче за 30, та про інших зірок, чий шлях до слави був довгеньким і тернистим.



