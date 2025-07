Зради, наркозалежність і спроба вбивства: історія кохання Оззі Озборна і його дружини Шерон

Фото Getty Images

Біографія Оззі Озборна тягне на кілька томів. Він був фронтменом легендарного хевіметал гурту Black Sabbath, успішним сольним виконавцем і людиною, чиї витівки обговорюють десятиліттями. Здавалося, що Принц темряви ніколи не помре, проте 22 липня стало відомо, що легенди теж вмирають.

В пам'ять про великого музиканта ТаблоID розповість історію кохання Оззі Озборна і його дружини Шерон.

Кохання з першого погляду

Оззі Озборн познайомився з Шерон Леві в 1970 році, коли їй було 18, а йому 22. Батько дівчини, Дон Арден, був менеджером хеві-метал гурту Озборна Black Sabbath.

Рокер написав у своїх мемуарах 2009 року "I Am Ozzy", що однією з переваг того, що Арден був менеджером його гурту, було те, що він міг регулярно бачити його дочку Шерон.

На той момент Black Sabbath були зірками

"Майже одразу я почав закохуватися в Шерон здалеку. Мене підкорив її злий сміх. І те, що вона була така красива і гламурна — вона носила хутряні пальто і була вся в діамантах", - писав Оззі.

Леві і Озборн почали зустрічатися в 1979 році, після того, як її батько звільнив його з Black Sabbath через наркотичну залежність.

До речі, в ті роки Оззі був одружений з Тельмою Райлі і мав з нею двох спільних дітей

Шерон зіграла величезну роль в кар'єрі Оззі, адже незабаром перебрала на себе обов'язки менеджера і запустила його успішну сольну кар'єру з дебютним сольним альбомом "Blizzard of Ozz" 1980 року.

Завдяки успіху в менеджменті свого чоловіка, Шерон Озборн продовжила представляти кілька інших відомих рок-гуртів, серед яких The Smashing Pumpkins, Lita Ford і Motörhead.

Шерон змінила життя Оззі

Багатодітна родина

Оззі і Шерон одружилася 4 липня 1982 року на Гаваях. Озборн остаточно розлучився зі своєю першою дружиною за кілька місяців до весілля.

Одружившись з Оззі, Шерон стала мачухою його дітей від першого шлюбу - Луїса та Джесіки.

Пара одружилася на Гаваях

2 вересня 1983 року Шерон подарувала рокзірці доньку Еймі.

Пара не довго чекала на ще одне поповнення в родині. Трохи більше ніж через рік, 27 жовтня 1984 року, Шерон і Оззі вітали свою другу дитину - дочку Келлі. Третя дитина пари, Джек, з'явився на світ наступного року, 8 листопада 1985 року.

Подружжя швидко поповнило свою родину

Оззі - батько пʼятьох дітей

У 2002 році двоє їхніх дітей, Келлі та Джек, з'явилися разом з Оззі та Шерон у сімейному шоу MTV "Озборни", яке виходило в ефір протягом чотирьох сезонів з 2002 по 2005 рік. Джек та Оззі також знялися в серіалі "Ozzy & Jack’s World Detour" з 2016 по 2018 рік.

До речі, під час зйомок шоу "Озборни" у Шерон виявили рак прямої кишки, тоді жінка пройшла лікування і їй видалили чистину органу.

Під час виступу на радіопрограмі Q1043 у Нью-Йорку в серпні 2020 року Еймі пояснила, що не хоче жертвувати своїм приватним життям, знімаючись у сімейному шоу.

"Я виросла в оточенні відомого батька і завжди дуже цінувала своє приватне життя в цій родині. Для решти моєї родини це, безперечно, було чудово", - пояснила старша дочка Озборна.

Еймі зараз 41 і вона пішла музичним шляхом свого батька. Зараз вона є солісткою синті-поп гурту ARO.

Еймі пішла музичним шляхом

Фото Instagram

Середня дочка Келлі мала недовгу кар'єру в музиці. У 2002 році вона випустила свій дебютний альбом "Shut Up!", а в 2005 році "Sleep in Nothing". Потім вона пішла шляхом матері і була телеведучою та суддею на шоу.

Зірка реаліті також відкрито розповідала про свій шлях до тверезості, зізнавшись, що її залежність почалася в ранньому підлітковому віці. Зараз Келлі не вживає алкоголь..

Дочка легендарного музиканта заручена з учасником гурту Slipknot Сідом Вілсоном. Пара має спільного сина Сідні.

До речі, Сід зробив пропозицію коханій цьогоріч на прощальному концерті Оззі Озборна

Молодший син Оззі, Джек, також страждав від наркотичної залежності і проходив курс реабілітації. З 2012-го по 2018 він був одружений з актрисою Лізою Стеллі. За час їхніх стосунків у них народилися три доньки: Перл Клементина, Енді Роуз і Мінні Теодора.

Коли Джек і Ліза чекали на першу дитину - у сина Осборна діагностували розсіяний склероз, захворювання, яке вражає головний мозок і спинний мозок.

Джек зробив успішну кар'єру як дослідник паранормальних явищ. Його перша програма "Portals to Hell" дебютувала в 2019 році.

В 2023 році Озборн одружився з Арі Гірхарт, а в березні 2022 року вони стали батьками дочки Мепл Артеміс.

Джек також баготодітний тато

Аб'юз, залежності і зради

Стосунки Оззі Озборна і його дружини Шерон не були простими. Обидва страждали на алкогольну та наркотичну залежності, а їхні сварки доходили до бійок і навіть гірше. Якось рокмузикант повернувся з чергового концерту і ледь не вбив дружину. Він нібито сказав їй: "Ми прийняли рішення, що ти повинна померти", після чого накинувся на неї і спробував задушити.

Однак Шерон вдалося натиснути "тривожну кнопку", і поліція швидко прибула на місце події та заарештувала його за спробу вбивства.

Тоді Оззі пройшов черговий курс реабілітації, а вона йому пробачила.

Стосунки у пари були вибуховими

У 2013 році почали ходити чутки, що Оззі, який боровся із залежністю, знову почав вживати, через що він та Шерон готуються до розлучення.

Співак Black Sabbath поставив крапку у дописі на Facebook у квітні 2013 року.

"Останні роки я пив і вживав наркотики. Я був у дуже темному місці і поводився як мудак з тими, кого люблю найбільше, - зі своєю родиною. Однак я щасливий повідомити, що вже 44 дні не вживаю", - написав Озборн.

Він також додав, що вони з Шерон не розлучаються.

Навіть у старості Оззі продовжував боротися з демонами, а Шерон залишалася поряд

У травні 2016 року пара на короткий час розлучилася на тлі чуток про зраду Оззі. Під час інтерв'ю Good Morning America в липні того ж року Оззі сказав, що їхні стосунки "повернулися в нормальне русло".

Того ж дня Шерон публічно пробачила чоловіку під час епізоду The Talk.

Пізніше з'ясувалося, що Оззі мав роман зі своєю колишньою перукаркою Мішель Пью, який тривав чотири роки. Шерон думала про самогубство, коли дізналася про зраду чоловіка, але прийняла горе-чоловіка назад.

До речі, це не єдиний епізод. Якось дружина Озборна заявила, що її чоловік мав шістьох коханок по світу.

Шерон ледь не наклала на себе руки

На той час представник Оззі повідомив, що він проходить "інтенсивну терапію" від сексуальної залежності і "хотів би вибачитися перед іншими жінками, з якими мав сексуальні стосунки".

Через кілька років Оззі відверто розповів про свої романи в інтерв'ю британському журналу GQ.

"Я зробив у своєму житті кілька досить обурливих речей. Я шкодую, що зрадив свою дружину. Я більше цього не роблю. Я усвідомив реальність і мені пощастило, що вона мене не покинула. Я не пишаюся цим. Я був розлючений на себе. Але я розбив їй серце", - зізнавався музикант.

Озборн вибачався перед дружиною

Хвороба і прощальний концерт

Відтоді як Оззі в 2020 році оголосив про свій діагноз - хвороба Паркінсона, Шерон відкрито говорила про проблеми зі здоров'ям свого чоловіка.

Після того, як він скасував тур у лютому 2023 року, Шерон сказала The Sun, що музикант хоче виступити, проте це неможливо.

"Оззі каже мені, що він не може робити нічого так добре, як виступати. Мені болить серце, коли я чую це і розумію, що він не може вийти і робити те, що йому судилося. Але він це зробить", - пояснила дружина рокзірки.

Пізніше того ж року Шерон сказала, що Оззі більше не є самодостатнім і покладається на її постійну допомогу. Вона додала, що спостерігати за погіршенням стану Оззі було для неї болісним.

Вже у лютому 2025 року дружина Озборна заявила, що її чоловік вже ледве ходить, а хвороба лише прогресує.

Сумний факт: ще у 2016 році Оззі розповів, як саме хоче вирушити в останню путь. Рокмузикант бажав, щоб на його похороні грало щось з альбомів "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" чи "Revolver" гурту The Beatles. Також Принц пітьми був проти, щоб ставили його треки або "якусь довбану щасливу пісню", адже він мертвий.

Оззі з лідером рокгурту Metallica

5 липня Озборн та його колеги з оригінального складу Black Sabbath - Тоні Айоммі, Терренс "Гізер" Батлер і Білл Уорд - вперше за 20 років знову зібралися разом і останніми вийшли на сцену під час прощального концерту Back To The Beginning.

На концерті музикант сидів на троні і майже не рухався

22 липня стало відомо, що легенда рокмузики Оззі Озборн пішов з життя у віці 76 років.

За свою кар'єру Озборн був двічі введений в Зал слави британської музики та Зал слави рок-н-ролу США, як учасник гурту Black Sabbath і як сольний виконавець.

Він також має зірку на Голлівудській алеї слави, на Брод-стріт у Бірмінгемі, премію Івора Новелло та п'ять премій "Греммі" з 12 номінацій.