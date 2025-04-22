POSITIFF із дружиною та донею в стильному аутфіті зробили кумедне весняне фото

Марія Ткаченко - 22 квітня, 13:45
Позитив

35-річний Позитив - щасливий чоловік і тато донечки

Фото з Instagram POSITIFF

Співак Олексій Завгородній (POSITIFF) та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич попозували для милого і кумедного фото зі своєю донечкою Марією.

Сім'я зазнімкувалася на тлі весняного цвіту.

Позитив і Сахневич

Маленька модниця Марія вже наїла пухкенькі щічки

Фото з Instagram Сахневич

"Мої", - підписала Юля, поділившись світлиною в Insta-сторіс.

Як відомо, Марійці 27-го квітня виповниться чотири місяці. Її мама нещодавно розказувала, яку участь Олексій бере в повсякденному піклуванні про крихітку.

Нагадаємо, Марію поки не похрестили, але Завгородній вже знає, кого покличе в куми

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