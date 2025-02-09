На зло Трампу? Меган Маркл публічно зацілувала принца Гаррі після того, як президент США назвав її жахливою

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Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл у суботу, 8 лютого, у Ванкувері відкрили Ігри Нескорених та спостерігали за ними з трибун.

Папараці вдалося зазнімкувати ніжні моменти між герцогом та герцогинею Сассекськими на тлі скандального висловлювання президента США Дональда Трампа про Меган.

У коментарі виданню New York Post Дональд Трамп заявив, що не збирається депортувати принца Гаррі з США, який переїхав туди у 2020 році. Він зазначив, що дасть йому спокій.

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"Я не хочу цього робити. Я дам йому спокій. У нього вистачає проблем із дружиною. Вона жахлива", - сказав президент США.

Також він додав, що йому шкода Гаррі, бо "бідного принца водять за ніс".

Тож, вочевидь, на Іграх Нескорених Меган Маркл вирішила продемонструвати свої ніжні почуття до чоловіка. Вона цілувала його на трибунах, пригорталася до його плеча та підтримувала під час його промови.

На трибунах Меган була з помпонами - справжня вболівальниця Фото Getty Images

Меган та Гаррі поцілунком привернули до себе увагу у Ванкувері Фото Getty Images

До речі, одягнена Меган була у пальто молочного кольору від бренду Sentaler, у сукню від Brandon Maxwell та бежеві туфлі на підборах Aquazzura.

Свій образ герцогиня доповнила численними прикрасами: сережками з дорогоцінним камінням, браслетами Cartier та каблучкою, якою принц Гаррі робив їй пропозицію.

Принц та його дружина ще й покаталися, тримаючись за руки Скріншот з Instagram Меган Маркл

До речі, нещодавно у мережі показали фото дітей Гаррі та Меган: 5-річного Арчі Гаррісона та 3-річної Лілібет Діани. Користувачі соцмереж одразу зазначили, що хлопчик схожий на свою матір, а дівчинка вдалася у рід Спенсерів.

Раніше ТаблоID пояснював, чому Дональд Трам хотів депортувати принца Гаррі з США та чому недолюблює його дружину.