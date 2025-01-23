Мільйони доларів та вибачення: принц Гаррі здобув розгромну перемогу над медіаімперією Мердока

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22-ге січня стало тріумфальним днем для британського принца Гаррі. Він та компанія News Group Newspapers, яка належить медіамагнатові Руперту Мердоку і до якої входить таке видання як The Sun, після років судового протистояння уклали угоду.

Це сталося буквально перед самим початком розгляду справи у Високому суді Лондона. Герцог Сассекський, який звинувачував журналістів у втручання в своє особисте житття, отримає чималу компенсацію. За даними обізнаних джерел, ідеться про понад 12 мільйонів доларів, повідомляє People.

Окрім цього NGN офіційно перепросила принца, що робить украй рідко. Ця розлога заява зайнята цілих чотири абзаци, повідомляє CNN.

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Були принесені "повні та безперечні вибачення перед герцогом Сассекським за серйозне втручання The Sun у його особисте життя, яке здійснювалося в проміжку між 1996-им та 2022-им роками, включаючи інциденти незаконної діяльності з боку приватних розслідувачів, які працювали на The Sun".

Представники принца Гаррі назвали цю перемогу "монументальною" Фото Getty Images

Як припускає NY Times, переконати Гаррі, який був налаштований на судовий розгляд і збирався виступати під час нього особисто, зрештою піти на угоду міг фактор фінансових ризиків. Адже за англійськими законами в разі перемоги суд міг покласти на нього юридичні витрати обох сторін у разі, якщо присуджена йому сума компенсації була би менша, ніж пропонували відповідачі.

Цим розрахунком, наприклад, керувався актор Х'ю Грант, який теж судився з NGN через те, що представники The Sun буцімто ставили "жучки" в його авто, проникали в оселю та офіс, прослуховували телефон тощо.

У квітні 2024-го Грант повідомив, що погоджується на угоду в обмін на "величезну суму", яку йому запропонували. Він пояснив, що йому дуже не хочеться це робити, але вірогідність того, що в іншому випадку оплата судових витрат на мільйони доларів ляже на нього, змушує його пристати на пропозицію, пишуть Sky News.

Грант теж отримав від медіаімперії Мердока кругленьку суму Фото Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі не приховує, що королівська родина не підтримала його рішення позиватися до ЗМІ і це стало причиною їхнього розколу.

Як відомо, герцог також подавав до суду на уряд Великої Британії, стверджуючи, що його та його родину фактично змусили покинути країну, знизивши їхній охоронний статус після "Мегзіта". Той позов Гаррі не виграв, але планує подати апеляцію.