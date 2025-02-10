Як принц Гаррі свою жінку та Неллі Фуртадо фотобомбив. Відео

Фото Getty Images

Канадська співачка Неллі Фуртадо днями виступила на відкритті Invictus Games у Ванкувері, а за лаштунками поспілкувалася з їхнім засновником, британським принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Неллі та Меган намагалися зробити гарні селфі, але їх зафотобомбив Гаррі - і вийшло кумедне відео, яким артистка поділилася в Instagram.

Це мало бути селфі Неллі та Меган...

Нагадаємо, кілька років тому принц Гаррі зафотобомбив модель Вінні Харлоу. Полюбляла такі приколи й його бабуся Єлизавета ІІ.