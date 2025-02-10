Як принц Гаррі свою жінку та Неллі Фуртадо фотобомбив. Відео
Канадська співачка Неллі Фуртадо днями виступила на відкритті Invictus Games у Ванкувері, а за лаштунками поспілкувалася з їхнім засновником, британським принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.
Неллі та Меган намагалися зробити гарні селфі, але їх зафотобомбив Гаррі - і вийшло кумедне відео, яким артистка поділилася в Instagram.
Нагадаємо, кілька років тому принц Гаррі зафотобомбив модель Вінні Харлоу. Полюбляла такі приколи й його бабуся Єлизавета ІІ.
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