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Як принц Гаррі свою жінку та Неллі Фуртадо фотобомбив. Відео

Марія Ткаченко - 10 лютого, 17:00
Принц Гаррі
Фото Getty Images

Канадська співачка Неллі Фуртадо днями виступила на відкритті Invictus Games у Ванкувері, а за лаштунками поспілкувалася з їхнім засновником, британським принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл.

Неллі та Меган намагалися зробити гарні селфі, але їх зафотобомбив Гаррі - і вийшло кумедне відео, яким артистка поділилася в Instagram.

Неллі Фуртадо і Меган Маркл

Це мало бути селфі Неллі та Меган...

Нагадаємо, кілька років тому принц Гаррі зафотобомбив модель Вінні Харлоу. Полюбляла такі приколи й його бабуся Єлизавета ІІ. 

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