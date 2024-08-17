"Танець татуся": принц Гаррі у Колумбії насмішив своїми рухами. Відео
Принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл перебувають з візитом у Колумбії, де відвідали місцеву школу.
Діти на честь герцога та герцогині Сассекських підготували традиційну колумбійську музику, тож Гаррі не втримався та став підтанцьовувати.
Відео одразу почали поширювати у соцмережах та ЗМІ "танець татуся", як мем.
Не втрималася від танцю пізніше й Меган. Дружина принца Гаррі залюбки порухалася під запальну музику з колумбійками.
Нагадаємо, принц Гаррі зазначав, що більше ніколи не повезе Меган Маркл до Британії, бо там небезпечно.
Як відомо, у травні герцог та герцогиня Сассекські навідалися до Нігерії, після візиту перша леді країни закликала громадянок не брати приклад з "американських зірок" та не оголятися.
До речі, влаштовувати запальні танці, здається, справа сімейна. Не так давно під пісні Тейлор Свіфт танцював старший брат Гаррі, принц Вільям.