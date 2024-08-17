"Танець татуся": принц Гаррі у Колумбії насмішив своїми рухами. Відео

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Принц Гаррі зі своєю дружиною Меган Маркл перебувають з візитом у Колумбії, де відвідали місцеву школу.

Діти на честь герцога та герцогині Сассекських підготували традиційну колумбійську музику, тож Гаррі не втримався та став підтанцьовувати.

Відео одразу почали поширювати у соцмережах та ЗМІ "танець татуся", як мем.

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Не втрималася від танцю пізніше й Меган. Дружина принца Гаррі залюбки порухалася під запальну музику з колумбійками.

#princeharry is happy and he's having a fantastic time. Report that toxic media. pic.twitter.com/3mghSFCat2 — LJL-HEALTH (@TigMeghan) August 17, 2024

Нагадаємо, принц Гаррі зазначав, що більше ніколи не повезе Меган Маркл до Британії, бо там небезпечно.

Як відомо, у травні герцог та герцогиня Сассекські навідалися до Нігерії, після візиту перша леді країни закликала громадянок не брати приклад з "американських зірок" та не оголятися.

До речі, влаштовувати запальні танці, здається, справа сімейна. Не так давно під пісні Тейлор Свіфт танцював старший брат Гаррі, принц Вільям.