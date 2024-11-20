"Думав на попереку чи на дупі": як принцу Гаррі його перше тату (не) набивали. Відео

Принц Гаррі отримав своє перше татуювання (насправді ні)

Британський принц Гаррі став героєм кумедного скетчу, в якому йому "набили" оригінальне татуювання на шиї. Зробив це американський співак і репер Джейсон Бредлі Дефорд (Jelly Roll) - у обмін на згоду виступити на Invictus Games у Ванкуверів в лютому 2025-го.

За сюжетом 40-річний герцог Сассекський зустрічається з Jelly Roll у тату-салоні. Той же переконаний, що Гаррі прийшов по тату.

"Ні, я прийшов запросити тебе виступити на Invictus Games. Ні про які тату мова не йде. Я не можу набити тату!", - опирається принц.

"Я заграю на Invictus Games, а ти просто даси мені набити тобі твоє перше тату", - висуває вимогу артист.

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"Добре, фіг з ним, поїхали", - погоджується принц.

Далі вони з Jelly Roll визначаються щодо місця. Співак наполягає, що тату має бути на шиї.

"Я думав на попереку чи на дупі", - протестує Гаррі.

"Ніхто не схоче дивитися на твою дупу, Гаррі! Ні, це таке місце, де його ніхто не побачить", - аргументує співак.

"Ніхто не схоче дивитися на твою дупу, Гаррі!"

У результаті принц таки отримує татуювання на шиї з таким текстом: "I Am Jelly Roll" ("Я Jelly Roll"), де ім'я артиста дрібнішими літерами додане до логотипу "Ігор Нескорених".

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"От лайно", - констатує Гаррі, роздивившись свою шию в дзеркалі.

Нагадаємо, Його Високість уже не вперше знімає кумедні ролики заради Invictus Games. Якось в одному такому він умовив узяти участь свою бабусю Єлизавету ІІ.