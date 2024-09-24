Суд ухвалив рішення щодо наркоскандалу принца Гаррі та його американської візи

Марія Ткаченко 24 вересня, 14:00
Принц Гаррі

Принц Гаррі з 2020-го року мешкає в Америці - з дружиною Меган Маркл і тепер уже двома дітьми

Фото Getty Images

Британський принц Гаррі може (поки що) зітхнути з полегшенням: відомості з його аплікації на візу до США не будуть оприлюднені і публіка не дізнається, чи вказав він там свій досвід вживання наркотиків.

Суд не підтримав відповідної вимоги організації The Heritage Foundation.

Про це повідомляє The Mirror.


Герцог Сассекський Гаррі

Про те, які речовини він вживав, принц Гаррі розлого розказав у своїй скандальній книзі і не лише

Фото Getty Images

Суддя Карл Ніколс, який виніс рішення 23-го вересня, аргументував його тим, що "як і будь-який іноземець, герцог має законну зацікавленість у приватності його іміграційного статусу". І ця приватність переважає інтерес громадськості до цього питання, який, на думку судді, і не є дуже сильним.

Як відомо, представники The Heritage Foundation наполягали на публічній перевірці того, що вказав Гаррі, коли подавався на візу. Вони припускають, що принц умовчав про те, що знайомий і з кокаїном, і з канабісом, і з галюциногенними грибами, і з психоделіками. У такому разі йому могла би світити депортація.

Нагадаємо, 40-річний герцог Сассекський не приховує, що вже замислювався про отримання громадянства США. Щоправда, для цього йому доведеться перестати бути герцогом Сассекським.

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принц Гаррі
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