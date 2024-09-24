Суд ухвалив рішення щодо наркоскандалу принца Гаррі та його американської візи

Принц Гаррі з 2020-го року мешкає в Америці - з дружиною Меган Маркл і тепер уже двома дітьми Фото Getty Images

Британський принц Гаррі може (поки що) зітхнути з полегшенням: відомості з його аплікації на візу до США не будуть оприлюднені і публіка не дізнається, чи вказав він там свій досвід вживання наркотиків.

Суд не підтримав відповідної вимоги організації The Heritage Foundation.

Про це повідомляє The Mirror.

Реклама:

Про те, які речовини він вживав, принц Гаррі розлого розказав у своїй скандальній книзі і не лише Фото Getty Images

Суддя Карл Ніколс, який виніс рішення 23-го вересня, аргументував його тим, що "як і будь-який іноземець, герцог має законну зацікавленість у приватності його іміграційного статусу". І ця приватність переважає інтерес громадськості до цього питання, який, на думку судді, і не є дуже сильним.

Як відомо, представники The Heritage Foundation наполягали на публічній перевірці того, що вказав Гаррі, коли подавався на візу. Вони припускають, що принц умовчав про те, що знайомий і з кокаїном, і з канабісом, і з галюциногенними грибами, і з психоделіками. У такому разі йому могла би світити депортація.

Нагадаємо, 40-річний герцог Сассекський не приховує, що вже замислювався про отримання громадянства США. Щоправда, для цього йому доведеться перестати бути герцогом Сассекським.