Принц Гаррі назвав основну причину, через яку розплювався з королівською ріднею

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Британський принц Гаррі вважає, що кількарічна судова війна з британськими таблоїдами стала причиною того, що його стосунки з королівською сім'єю зіпсувалися. Адже родичі його в ній не підтримали.

Про це 39-річний герцог Сассекський заявив у новій документалці, повідомляє ВВС.

На думку Гаррі, його рішення позиватися до ЗМІ стало "основним питанням" у його конфлікті з рідними та спричинило "частину розколу". Мовляв, "було би мило, якби ми робили це як сім'я".

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Гаррі вважає, що не "Мегзіт", який, подейкують, королівська сім'я сприйняла як "ніж у спину", не його відверті інтерв'ю і не скандальна книжка зіпсували його стосунки з родичами Фото Getty Images

Те, що торік йому таки вдалося переконати суд у тім, що інформацію про нього таблоїди збирали незаконними шляхами, принц назвав "монументальною перемогою". Він підозрює, що першою жертвою такого хакерства могла бути його матір, принцеса Діана.

"Пресі, таблоїдній пресі дуже подобається змальовувати її як людину з параноєю, але в неї не було параної, вона була абсолютно права щодо того, що з нею відбувалося", - заявив Гаррі.

Як відомо, молодший син короля Чарльза став першим за останні 130 років представником верхівки королівської родини, хто дав свідчення в суді. Зазвичай монарші особи воліють не опускатися до чвар із пресою.

Нагадаємо, в лютому принц Гаррі заявив, що любить свою родину і не має сумнівів у тому, що тепер, коли Чарльз ІІІ бореться з онкозахворюванням, вона згуртується. Тим не менш, коли у травні герцог приїздив до Лондона, король буцімто не знайшов у своєму графіку часу на зустріч із ним. Джерело з оточення Чарльза тоді назвало іншу причину.



