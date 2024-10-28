Покине його і виставить винним: королівський біограф дав невтішний прогноз щодо шлюбу принца Гаррі й Меган

Фото Getty Images

Британський принц Гаррі та колишня американська акторка Меган Маркл одружені вже понад 6 років та виховують двох діток: сина Арчі і доньку Лілібет. Утім, прогноз щодо цього шлюбу в одного з неофіційних королівських біографів дуже песимістичний.

Письменник Х'юго Вікерс, автор кількох дісятків книжок про членів британської монаршої сім'ї, переконаний: Меган зрештою покине Гаррі.

Чому він так вважає, Вікерс пояснив The Sun.

Реклама:

На думку письменника, в тому, як Маркл раніше викреслювала зі свого життя близьких людей - колишнього чоловіка, свого батька Томаса, близьку подругу Джесску Малроні, прослідковується певний патерн поведінки.

Із Девідом та Вікторією Бекхемами Меган і Гаррі вже теж розплювалися Фото Getty Images

"Люди зазвичай чинять типово, чинять у певній формі. Мені дуже неприємно це казати, але її форма - це те, що вона покинула свого батька, покинула свого першого чоловіка, покинула канадського коханця-кухаря. Вона покинула Джессіку Малроні. Потім вона покинула всю британську королівську родину", - зазначив біограф.

"Отже, кого виріжуть наступним? Я гадаю, це, мабуть, невідворотно буде принц Гаррі, і настане час, коли вона вирішить, що він їй не потрібен", - припустив він.

Зі слів Вікерса, цей момент поки не настав, але коли настане, то саме принца Гаррі буде змальовано як людину, яка в тому винна. Себе ж Меган Маркл виставить постраждалою стороною.

"Я маю на увазі, я не думаю, що вона взагалі колись визнає себе в чомусь неправою, але принца Гаррі мені дуже шкода, бо я вважаю, що зараз він у дуже складному положенні. Гадаю, він у ньому вже деякий час. Не думаю, що її (Меган) проєкти дали Гаррі щось хороше", - сказав біограф.

У герцога та герцогині Сассекських є 5-річний син і 3-річна донька Фото Getty Images

Як приклад того, в чому Гаррі вдалося досягти успіху, Вікерс наводить Invictus Games. Але нескореність, головний меседж цих змагань тепер контрастує з тим, яким став сам принц, і це письменника прикро дивує.

"Він перетворив себе на жертву, тобто він весь час жаліється на все, на те, як усі проти нього, розумієте, в інтерв'ю, Опрі Вінфрі, Netflix, книзі "Запасний". Усе це - нескінченна низка скарг "біднесенький я", і це жахливо", - пояснив Вікерс.

Нагадаємо, подейкують, Меган Маркл була дуже розчарована, коли дізналася реальний розмір статків принца Гаррі. Та й своє життя в якості членкині королівської родини вона буцімто уявляла собі геть інакше.

Як відомо, в шлюбі герцог та герцогиня Сассекські придбали розкішний маєток у Каліфорнії, а нещодавно й дім у Португалії. Гаррі не приховував: якби не спадок, що лишила йому матір, принцеса Діана, було би дуже скрутно, адже королівська родина після "Мегзіта" перестала фінансово підтримувати принца. Після свого 40-річчя, яке герцог відсвяткував у вересні, він отримав спадок і від прабабусі.