Принцу Луї 7 років: у день народження онука короля палац опублікував нове фото і відео. Оновлено

Марія Ткаченко - 23 квітня, 12:06
Принц Луї
Фото Getty Images

23-го квітня свій день народження святкує принц Луї Артур Чарльз Вельський - молодша дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон і "король мемів", якого обожнюють у мережі.

Хлопчику виповнилося 7 років. 

Іменинника привітали в офіційному королівському Instagram. Варто зазначити, в усі попередні роки в цей день постили фото, зроблені Кейт. Цього ж разу світлину зробив інший фотограф. Згодом було додано й відео з Луї.

Син принца Вільяма і Кейт Луї

Луї для святкової світлини продемонстрував усмішку без верхніх зубчиків

Фото Josh Shinner

Як відомо, Луї стоїть четвертим у черзі до престолу Великої Британії, тож його шанси колись надіти корону не надто великі. Експертка свого часу пояснювала, чому це для малого добре.

Нагадаємо, подейкують, саме Луї - найулюбленіший онучок короля Чарльза. 

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