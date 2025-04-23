Принцу Луї 7 років: у день народження онука короля палац опублікував нове фото і відео. Оновлено

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23-го квітня свій день народження святкує принц Луї Артур Чарльз Вельський - молодша дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон і "король мемів", якого обожнюють у мережі.

Хлопчику виповнилося 7 років.

Іменинника привітали в офіційному королівському Instagram. Варто зазначити, в усі попередні роки в цей день постили фото, зроблені Кейт. Цього ж разу світлину зробив інший фотограф. Згодом було додано й відео з Луї.

Луї для святкової світлини продемонстрував усмішку без верхніх зубчиків Фото Josh Shinner

Як відомо, Луї стоїть четвертим у черзі до престолу Великої Британії, тож його шанси колись надіти корону не надто великі. Експертка свого часу пояснювала, чому це для малого добре.

Нагадаємо, подейкують, саме Луї - найулюбленіший онучок короля Чарльза.