Міддлтон опублікувала особистий меседж у Instagram та своє фото, зроблене 6-річним Луї

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Напередодні 4-го лютого, Всесвітнього дня боротьби з раком принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка торік поборола тяжку недугу та перебуває в ремісії, опублікувала особистий допис у Instagram.

43-річна Кетрін, розкинувши руки, попозувала для фото посеред лісу. Зробив світлину їхній із Вільямом молодший син, 6-річний принц Луї.

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"Не забувайте плекати все те, що знаходиться поза хворобою", - закликала Кейт.

Напередодні Всесвітнього дня боротьби з раком Міддлтон вирішила нагадати про важливе

Нагадаємо, раніше принцеса зізнавалася, що онкозахворювання стало для неї нагадуванням про те, як треба бути вдячними за прості, але важливі речі у житті, які багато хто з нас сприймає як належне. Вільям же не приховує: 2024-ий рік став найтяжчим у його життя.

Як відомо, нещодавно Міддлтон навідалася до лікарні, де проходила лікування.