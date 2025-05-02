Принцеса-іменинниця: палац привітав Шарлотту Вельську, якій виповнилося 10. Фото
2-го травня свій перший ювілей, 10-річчя святкує дочка принца та принцеси Вельських, Шарлотта Елізабет Діана.
Із урочистої нагоди, як і щороку, в королівському Instagram опублікували свіже фото іменинниці.
Нагадаємо, Лотті - так дівчинку кличуть удома - обожнює футбол і танці, фанатіє від Тейлор Свіфт, а ще змалечку має командирську вдачу.
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