Принцеса-іменинниця: палац привітав Шарлотту Вельську, якій виповнилося 10. Фото

Марія Ткаченко - 2 травня, 13:33
Принцеса Шарлотта

Шарлотта - середня дитина та єдина донечка принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Фото Getty Images

2-го травня свій перший ювілей, 10-річчя святкує дочка принца та принцеси Вельських, Шарлотта Елізабет Діана.

Із урочистої нагоди, як і щороку, в королівському Instagram опублікували свіже фото іменинниці.

Принцеса Шарлотта Вельська

Фото Шарлотти, як і в попередні роки, зробила сама Кейт. А от у день народження принца Луї наприкінці квітня цю традицію було порушено

Фото з Instagram принца і принцеси Вельської

Нагадаємо, Лотті - так дівчинку кличуть удома - обожнює футбол і танці, фанатіє від Тейлор Свіфт, а ще змалечку має командирську вдачу

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