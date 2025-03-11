У перлах Єлизавети II і сережках Діани: елегантна принцеса Кейт відвідала святкову службу в Лондоні. Фото

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон разом із чоловіком принцом Вільямом долучилася до урочистої служби з нагоди Дня Співдружності націй, що відбулася 10 березня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. Ця поява стала знаковою, адже минулого року Кейт пропустила подію через лікування онкології.

Для заходу принцеса обрала елегантне червоне пальто з бантом від Catherine Walker. Її сукня мала трохи темніший відтінок, а на ногах були замшеві підбори від Gianvito Rossi. Образ вона доповнила капелюшком в тон від Gina Foster, пише People.

Особливою деталлю образу став японський чокер, що колись належав королеві Єлизаветі II. Ця прикраса була виготовлена з культивованих перлин, подарованих японським урядом, і раніше її могла носити лише принцеса Діана.

43-річна Кейт та 42-річний Вільям в елегантних луках прибули на святкування Дня Співдружності націй Фото Getty Images

Додатковим акцентом стали сережки, що належали самій Діані. Їх Вільям особисто подарував дружині.

Принц вдягнув класичний темно-синій костюм, доповнений білою сорочкою та краваткою.

Під час заходу Кейт і Вільям спілкувалися з гостями, зокрема з двома маленькими відвідувачками, які подарували принцесі букет квітів.

На службі також були присутні король Чарльз III, королева Камілла, принцеса Анна, герцог і герцогиня Глостерські.

Минулого місяця принц Вільям і принцеса Кейт разом відвідало Південний Вельс, щоб відзначити День святого Давида.

Нещодавно Міддлтон завітала до хоспісу, де поспілкувалася з дітьми, а також відвідала жіночу та підліткову виправну установу.

Нагадаємо, Вільям і Кейт мають трьох дітей: 11-річного принца Джорджа, 9-річну принцесу Шарлоту і 6-річного принца Луї