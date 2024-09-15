"Щасливого 40-річчя": королівська родина привітала принца Гаррі з днем народження. Фото

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15 вересня принц Гаррі святкує своє 40-річчя. І, на відміну від попереднього року, королівська родина цьогоріч вирішила привітати герцога Сассекського з днем народження.

Побажання опублікували на офіційні сторінці в Instagram.

"Бажаємо герцогу Сассекському щасливого 40-річчя", - йдеться у повідомленні.

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Також оприлюднили фото Гаррі, на якому він весело сміється.

Брат Гаррі, принц Вільям продублював вітання

Проте в коментарях деякі користувачі висловили обурення:

"Гаррі не є частиною королівської родини, він просто кровний родич", "Після всього, що він зробив і написав про свою родину, без жодної причини, крім своїх цілей, він не заслуговує на добрі побажання", "Час позбавити його титулів", "Ох, я не можу! Він не просто зрадив свою сім'ю, але й зробив це заради грошей".

Як відомо, на 39-річчя принца Гаррі королівська родина не привітала його. В той день офіційні аккаунти публікували тільки короля Чарльза III, принца Вільяма, принцесу Кейт та герцогиню Единбурзьку, Софі.

Нагадаємо, Букінгемський палац також проігнорував день народження дітей Гаррі - сина Арчі та доньки Лілібет.