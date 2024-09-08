До його 40-річчя: принц Гаррі отримає кількамільйонний спадок від королівської родички

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Королева-мати Єлизавета, яка є прабабцею принців Гаррі та Вільяма, залишила двом своїм правнукам чималий спадок, щоправда, була умова. Отримати гроші від матері покійної Єлизавети ІІ вони могли б тільки після 40 років. І ось 15 вересня Гаррі святкуватиме своє 40-річчя, а отже, матиме право на свій спадок.

Про це пише видання The Times.

У 1994 році прабабця Гаррі створила спеціальний трастовий фонд, куди вклала 19 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 25 мільйонів доларів) для своїх правнуків. Таким чином хлопці могли б отримати спадкові гроші без сплати податків.

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За даними Economic Times, хлопці отримали по 7,5 мільйонів доларів, коли їм виповнився 21 рік. А ще 10 мільйонів доларів після 40, і, як зазначається, більшу частку цих коштів призначалося саме Гаррі. Таким чином його прабабця хотіла компенсувати той факт, що у молодшого правнука буде менше обов'язків, а значить, менше коштів.

Цікаво, чи вплинули б витівки Гаррі останніх років на рішення його прабабусі щодо спадку? Фото Getty Images

Як пише видання Express, під час складання заповіту прабабуся Гаррі не передбачувала, що він може створити так багато проблем для сім'ї. За словами королівського біографа Крістофера Андерсена, знаючи що так буде, вона могла б викреслити його із свого заповіту зовсім.

Наразі статки принца Гаррі та його дружини Меган Маркл становлять 11 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 15 мільйонів доларів), тоді як у його брата, принца Вільяма - 1 мільярд фунтів стерлінгів ( 1,3 мільярда доларів).

До речі, королівська родина фінансово не підтримує Гаррі та Меган з 2020-го року. За словами Гаррі, він та його родина живуть на спадок, який залишила йому його мама, принцеса Діана.

Нагадаємо, якось експерт у справах королівської сім'ї заявив, що Гаррі розчарував Меган Маркл. За його словами, вона "повернута на грошах" і не очікувала, що в її чоловіка буде їх так мало.