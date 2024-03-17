"За счастливое будущее своей страны": Повалій на виборах у Москві похизувалася російським паспортом

Юлія Леськова 17 березня, 14:31

59-річна співачка Таїсія Повалій вкотре виразила свою підтримку країні-агресорці. Цього разу зрадниця показалася на виборах президента Росії та похвалилася паспортом РФ.

Фото Повалій показала у своєму Instagram.

Фото з Instagram Таїсії Повалій

Прихильниця країни-агресорки навіть встигла зробити цинічну заяву російським журналістам, де назвала себе "частиною великого народу".

"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу", - сказала Тая.

Як відомо, Ані Лорак теж подалася на отримання російського паспорта.

Нагадаємо, Таїсія Повалій на початку повномасштабного вторгнення підтримала агресію РФ проти України. Тая часто влаштовує виступи для росіян, на яких не гребує виконувати українські пісні, а також залюбки називає себе "росіянкою" та зізнається у любові країні-терористці.

Також Повалій якось намолола маячні про "історичну місію Путіна". 

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