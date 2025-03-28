"Це огидно": Рейнольдса захейтили в мережі, бо він змусив свою дочку сказати вульгарну фразу в фільмі
Канадсько-американський актор Раян Рейнольдс опинився в центрі скандалу після того, як розповів, що його дитина озвучила непристойну фразу в фільмі "Дедпул і Росомаха".
Це зізнання викликало хвилю критики в соцмережах, пише The Independent.
Під час розмови з режисером Шоном Леві 48-річний Рейнольдс згадав сцену, де маленька версія його персонажа звертається до Дедпула з вульгарним висловлюванням, а саме: "Гей, коли я захочу почути твою думку, я вийму чл*н Росомахи з твого рота". Як виявилося, це сказала його 8-річна дочка Інес.
За словами чоловіка Блейк Лайвлі, спочатку дівчинка не хотіла промовляти цю репліку, однак змінила своє рішення після того, як він почав шукати інших кандидатів для озвучки.
"На жаль, це моя дочка Інес. Я батько року за те, що дозволив їй сказати такі слова, які, треба віддати їй належне, вона насправді не хотіла говорити", — сказав актор.
Він також зазначив, що змусив доньку записати "від 70 до 500 варіантів" цієї репліки, жартуючи, що йому доведеться "заплатити за це пізніше".
Після цієї заяви в соцмережах розгорілися суперечки. Користувачі обурюються тим, що дитина взагалі була змушена промовляти подібні речі, тим більше у фільмі її батька. Деякі наголошують, що через маску Дедпула обличчя персонажа не видно, тому сцену могли б дублювати голосом дорослого.
Коментатори писали: "Жодна дитина не повинна вимовляти подібні фрази. Особливо, якщо це знімає її власний батько", "Примушувати дитину до таких жартів — огидно", "Смішно, що вона була в масці, це міг сказати хто завгодно", "Це сексуалізація" і "Ти облажався, Раяне".
До речі, дружина Рейнольдса, акторка Блейк Лайвлі також часто втрапляє у скандали. Не так давно вона подала до суду на свого колегу, актора Джастіна Бальдоні за сексуальні домагання.
Нагадаємо, подружжя виховує 4 доньок: Джеймс, Інес, Бетті, Олін і мріє мати 9 дітей. Зірковий тато часто влаштовує спільне дозвілля з нащадками.
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