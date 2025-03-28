"Це огидно": Рейнольдса захейтили в мережі, бо він змусив свою дочку сказати вульгарну фразу в фільмі

Канадсько-американський актор Раян Рейнольдс опинився в центрі скандалу після того, як розповів, що його дитина озвучила непристойну фразу в фільмі "Дедпул і Росомаха".

Це зізнання викликало хвилю критики в соцмережах, пише The Independent.

Під час розмови з режисером Шоном Леві 48-річний Рейнольдс згадав сцену, де маленька версія його персонажа звертається до Дедпула з вульгарним висловлюванням, а саме: "Гей, коли я захочу почути твою думку, я вийму чл*н Росомахи з твого рота". Як виявилося, це сказала його 8-річна дочка Інес.

За словами чоловіка Блейк Лайвлі, спочатку дівчинка не хотіла промовляти цю репліку, однак змінила своє рішення після того, як він почав шукати інших кандидатів для озвучки.

Саме в цій сцені вона сказала фразу, за яку її татка тепер хейтять Фото Instagram

"На жаль, це моя дочка Інес. Я батько року за те, що дозволив їй сказати такі слова, які, треба віддати їй належне, вона насправді не хотіла говорити", — сказав актор.

Він також зазначив, що змусив доньку записати "від 70 до 500 варіантів" цієї репліки, жартуючи, що йому доведеться "заплатити за це пізніше".

Після цієї заяви в соцмережах розгорілися суперечки. Користувачі обурюються тим, що дитина взагалі була змушена промовляти подібні речі, тим більше у фільмі її батька. Деякі наголошують, що через маску Дедпула обличчя персонажа не видно, тому сцену могли б дублювати голосом дорослого.

Коментатори писали: "Жодна дитина не повинна вимовляти подібні фрази. Особливо, якщо це знімає її власний батько", "Примушувати дитину до таких жартів — огидно", "Смішно, що вона була в масці, це міг сказати хто завгодно", "Це сексуалізація" і "Ти облажався, Раяне".

До речі, дружина Рейнольдса, акторка Блейк Лайвлі також часто втрапляє у скандали. Не так давно вона подала до суду на свого колегу, актора Джастіна Бальдоні за сексуальні домагання.

Нагадаємо, подружжя виховує 4 доньок: Джеймс, Інес, Бетті, Олін і мріє мати 9 дітей. Зірковий тато часто влаштовує спільне дозвілля з нащадками.