Різатдінова в дзеркальному селфі похвалилася фемілі-луком із сином

Марія Ткаченко 4 листопада, 10:15
Ганна Різатдінова
Фото _serik_serik

Гімнастка Ганна Різатдінова, чийому синові Роману 12-го листопада виповниться 7 років, попозувала з ним для дзеркального селфі.

"Family look", - коротко підписала кадр для Instagram-сторіс зіркова мама.

Різатдінова і її син Роман

У свої майже 7 Ромчик поки що охоче позує для фото з матусею

Фото з Instagram Різатдінової

Нагадаємо, Рома вчиться в першому класі.

Як відомо, батько хлопчика - ексчоловік 31-річної спортсменки та екснардеп Олександр Онищенко. Після народження Романа він приділяв йому багато уваги, відколи ж стосунки з Ганною завершилися, з сином спілкується мало. У Роми по батькові є старший брат і молодша сестра.

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