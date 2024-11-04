Різатдінова в дзеркальному селфі похвалилася фемілі-луком із сином
Гімнастка Ганна Різатдінова, чийому синові Роману 12-го листопада виповниться 7 років, попозувала з ним для дзеркального селфі.
"Family look", - коротко підписала кадр для Instagram-сторіс зіркова мама.
Нагадаємо, Рома вчиться в першому класі.
Як відомо, батько хлопчика - ексчоловік 31-річної спортсменки та екснардеп Олександр Онищенко. Після народження Романа він приділяв йому багато уваги, відколи ж стосунки з Ганною завершилися, з сином спілкується мало. У Роми по батькові є старший брат і молодша сестра.
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