Різатдінова у Києві заселфилася з 6-річним сином. Фото

Гімнастка Ганна Різадтінова показалася в центрі Києва зі своїм 6-річним сином Романом від колишнього нардепа-втікача Олександра Онищенка.

Вони заселфилися на тлі іменної зірки Ані на Площі зірок.

Ганна привезла сина до Києва і показала йому свою зірку

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Нагадаємо, торік Різатдінова говорила, що планує залишити сина жити в Іспанії, доки триває повномасштабна війна.

Як відомо, про розставання Ганни та Олександра стало відомо влітку 2019-го. Як розповідала спортсменка, Онищенко не відмовлявся підтримувати сина фінансово, але спілкуватися з ним не рвався.

Нагадаємо, у Романа є старший брат по батькові та сестра, якій восени виповниться три роки.