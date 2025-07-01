Схожа на тата? 2-річна донечка Де Ніро відвідала з ним концерт у Нью-Йорку. Фото, відео

Марія Ткаченко - 1 липня, 10:30
Роберт Де Ніро
Фото Getty Images

Американський актор Роберт Де Ніро днями розважив свою наймолодшу дитину, 2-річну Джію Вірджинію походом на концерт австралійського гурту The Wiggles, який виконує музику для малюків. Культурний захід відбувся в Нью-Йорку.

Дівчинка, вбрана в квітчасту сукенку, зустрілася за лаштунками з улюбленими артистами. Для фото та відео охоче попозував і сам 81-річний Роберт, і Джіїна мама Тіффані Чен.

Роберт Де Ніро і його донька

Тіффані Чен (на фото вона в окулярах) і Роберт Де Ніро познайомилися на зйомках у 2015-му році. Своїх стосунків пара не афішувала аж до народження спільної дочки

Фото з Instagram The Wiggles

Де Ніро і його молодша дитина

Джія Вірджинія, схоже, крихітка з серйозною вдачею

Фото Getty Images

Як відомо, Джія народилася, коли зірковому татові було 79, ставши сьомою дитиною Роберта. Актор не приховує, що пізнє батьківство для нього - величезна втіха. 

Нагадаємо, в квітні одна зі старших доньок Де Ніро оголосила про трансгендерний перехід, із Аарона ставши Айрін. ТаблоID оповідав і інші цікаві факти про актора та його родину. 

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