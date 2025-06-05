Батько 7 дітей Де Ніро розсекретив своє головне правило виховання

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Американський актор Роберт Де Ніро, який нещодавно прокоментував трансперехід своєї доньки Айрін, висловивши їй свою абсолютну підтримку, назвав головне правило, яким керувався і керується у вихованні всіх своїх сімох дітей.

Його 81-річна кінозірка сформулював у розмові з Entertainment Tonight, пише People.

"Головне - це підтримувати ваших детей", - наголосив Роберт.

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"Допоки вони не завдають собі шкоди, не коять нічого деструктивного чи ще чогось такого, ви повинні їх підтримувати", - зазначив він.

Правило №1 від Де Ніро: завжди підтримувати своїх дітей Фото Getty Images

"Навіть якщо ви з чимось не згодні або вважаєте, що вони щось роблять не так, що би то не було, ви повинні їх підтримувати. І вони мають знати, що ви їх підтримуєте. Завжди", - сказав актор.

Як відомо, наймолодшій донечці Де Ніро, Джії лише 2 рочки.

"Вона - просто справжня радість. Їй зараз два, вони підростають і підростають... розумієте? Але це все одно завжди прекрасно. Справжня радість, що тут скажеш?", - поділився чоловік.

Нагадаємо, Джію акторові народила його нинішня подруга Тіффані Чен. Кінозірка розповідав, як поставилися до поповнення в родині його діти та онуки.

Як відомо, найстаршій спадкоємиці актора, Дрені 53 роки. Далі йде 48-річний Рафаель, двійнят Джуліан та Айрін, яким по 29, 27-річний Елліот 27 та 13-річна Грейс, яку виносила сурогатна мати. ТаблоID наводив цікаві факти з біографії Де Ніро, чий батько був таємним гомосексуалістом.