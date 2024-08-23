Лопес у процесі розлучення з Аффлеком подала заяву про зміну прізвища
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес у своєму шлюборозлучному процесі з чоловіком №4, актором Беном Аффлеком, має додатковий клопіт: їй доведеться змінювати прізвище.
Заяву про бажання повернути її дівоче, тобто перестати бути Дженніфер Аффлек у документах, вона додала до заяви про розлучення від 20-го серпня.
Про це повідомляє Ace Showbiz.
55-річна артистка бажає знову називатися Дженніфер Лінн Лопес, щойно шлюб буде офіційно розірвано.
Як відомо, пояснюючи своє рішення стати "місіс Аффлек" Джей Ло заявляла, що це традиційно та романтично.
Нагадаємо, подейкують, що, вірячи, що цей союз уже точно назавжди, "Бенніфер" не уклали шлюбного контракту. І це може світити 52-річному Аффлеку проблемами.
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