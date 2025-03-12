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На тлі чуток про стосунки: Салем і Lida Lee з однаковим написом на грудях відвідали кінопрем'єру. Відео

Карина Тімкова - 12 березня, 11:30

Колишній ресторатор, телеведучий та військовий Даніель Салем разом зі співачкою Lida Lee з’явилися на публіці у схожих вбраннях, підігрівши чутки про їхній можливий роман.

Пара відвідала допрем’єрний показ комедії "Відпустка наосліп", де 41-річний Салем виконав головну роль. Відео з події поділилося видання "Star brothers".

Для виходу у світ знаменитості обрали парний одяг з написом "Ми просто друзі". Таким чином вони вирішили з гумором прокоментувати часте обговорення своїх стосунків.

Даніель Салем попозував із Lida Lee у парному одязі

В руках у Ліди був чималий букет квітів

Скрін з відео star_brothers

Салем позував у чорній футболці, а Lida Lee у білому міні з довгими рукавичками й колготками. На кадрах, оприлюднених у мережі, вони усміхаються.

Даніель Салем і Lida Lee прокоментували свої стосунки

Знаменитості пофотографувалися з колегами та фанатами

Фото al.butylov

Нагадаємо, Даніель Салем раніше був одружений. У нього є дев’ятирічна донька Луна, яка разом із матір’ю проживає за кордоном.

30-річна Lida Lee ж уникає коментарів щодо особистого життя, але часто тішить епатажними творчими проєктами.

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Салем
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