Стильна багатошаровість: Паркер у вигадливому образі з фіолетовими чобітками відвідала кіноподію. Фото

Фото з Instagram Сари Джессіки Паркер

59-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер любить комбінувати цікаві речі з гардероба і мати в них стильний вигляд. Тож на кінофестивалі Sundance вона з'явилася у вигадливому ансаблі.

Для виходу на кіноподію вона обрала багатошаровий образ, поєднавши темно-сіру сукню з рюшами, світлосірий в'язаний светр і високі замшеві чоботи фіолетового кольору.

Свій аутфіт зірка доповнила чорним пальтом з капюшоном та масивними чорними сонцезахисними окулярами.

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Свій образ Сара доповнила прикрасами з перлів Фото Getty Images

Якось Сара Джессіка Паркер прийшла на модний захід одягнута у сукню зі срібними трояндами.

До речі, акторка любить епатувати публіку й незвичними головними аксесуарами. Наприклад, у травні минулого року вона показалася у кумедному капелюсі, яку у мережі прозвали "торбою для підгузків".