Сукня-хмара, спортивки з підборами та ковдра: Гомес у зухвалих луках прикрасила сторінки глянцю
Американська акторка та співачка Селена Гомес попозувала для обкладинки видання Theperfectmagazine.
Яскраві фото зі зйомки 32-річна виконавиця запостила у своєму Instagram.
Співачка попозувала у різних луках, зокрема у спортивному, пухнастій сукні, мереживі та інших фактурах і текстурах.
Як відомо, Селена Гомес вже більше року не холостячка. Співачка перебуває у стосунках з Бені Бланко (якого називає найкращим, що трапилялося в її житті). До речі, до Геловіну пара вбралася у не менш епатажні костюми, ніж для нової зйомки Гомес.
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