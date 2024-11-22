Сукня-хмара, спортивки з підборами та ковдра: Гомес у зухвалих луках прикрасила сторінки глянцю

Гомес у сміливих образах фото morgan.maher

Американська акторка та співачка Селена Гомес попозувала для обкладинки видання Theperfectmagazine.

Яскраві фото зі зйомки 32-річна виконавиця запостила у своєму Instagram.

Співачка попозувала у різних луках, зокрема у спортивному, пухнастій сукні, мереживі та інших фактурах і текстурах.

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До речі, нещодавно фанати Гомес помітили, що вона дещо пострункішала

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Хочеться назвати це фото "хмарно"

Як відомо, Селена Гомес вже більше року не холостячка. Співачка перебуває у стосунках з Бені Бланко (якого називає найкращим, що трапилялося в її житті). До речі, до Геловіну пара вбралася у не менш епатажні костюми, ніж для нової зйомки Гомес.