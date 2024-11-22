Сукня-хмара, спортивки з підборами та ковдра: Гомес у зухвалих луках прикрасила сторінки глянцю

Марія Мельник 22 листопада, 13:30
Гомес із яскравим мейком

Гомес у сміливих образах

фото morgan.maher

Американська акторка та співачка Селена Гомес попозувала для обкладинки видання Theperfectmagazine.

Яскраві фото зі зйомки 32-річна виконавиця запостила у своєму Instagram.

Співачка попозувала у різних луках, зокрема у спортивному, пухнастій сукні, мереживі та інших фактурах і текстурах.


Селена Гомес у мереживі

До речі, нещодавно фанати Гомес помітили, що вона дещо пострункішала

Гомес в ліжку

Зірка нерідко демонструє декольте

Селена у ковдрі

Будь-яка жінка за 5 хвилин до виходу з дому

Гомес у спортивному і леопарді
Такий яскравий образ підкреслює зухвалість Гомес
Гомес у сукні-хмарині

Хочеться назвати це фото "хмарно"

Як відомо, Селена Гомес вже більше року не холостячка. Співачка перебуває у стосунках з Бені Бланко (якого називає найкращим, що трапилялося в її житті). До речі, до Геловіну пара вбралася у не менш епатажні костюми, ніж для нової зйомки Гомес.

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Селена Гомес
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